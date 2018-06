Hamáček chce znát jména ministrů, s Babišem se uvidí večer

Předseda ČSSD Jan Hamáček se v úterý večer sejde s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Na jednání by od něj chtěl slyšet především jména ministrů navržených do kabinetu za hnutí ANO, řekl v úterý novinářům. Babiš personální návrhy ANO i ČSSD představil o víkendu prezidentu Miloši Zemanovi. Hlava státu by se měla od pátku scházet s adepty na ministry. Hamáček by byl rád, kdyby v návaznosti na to bylo po víkendu jasno ve sporu kolem nominace Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministra zahraničí. Jeho jméno odmítají Zeman i KSČM, která by měla pomoci vládě s důvěrou.

"Já bych stál o to, abych se dozvěděl, kteří kandidáti byli nominováni, jaký je tým za ANO. Zatím žádnou oficiální informaci nemáme," uvedl Hamáček. Babiš v neděli proti původním předpokladům jména adeptů na ministry za ANO nezveřejnil. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že s některými dosud nestihl mluvit. Hamáček neví, proč Babiš jména veřejně nesdělil. "Můžu se domnívat, že nestihl ještě se všemi hovořit," řekl.

Dalším tématem jednání s Babišem by podle Hamáčka měly být praktické záležitosti k fungování vlády. Dostat by se mohlo i na záležitosti kolem Pocheho, kterého o víkendu kategoricky odmítla KSČM, ale také prezident Zeman. Babiš kvůli tomu uvedl, že nominanta ČSSD na Hradě nepředloží, aby předešel možné ústavní krizi.

Hamáček doufá v to, že by mohla věc posunout schůzka Pocheho se Zemanem, která by se měla uskutečnit v pátek či o víkendu. "Šlo mi o to, aby byla šance vysvětlit si některé ty výhrady nebo názory," uvedl. Připomněl, že například argumentace Pocheho hlasováním v Evropském parlamentu, kterou použil předseda KSČM Vojtěch Filip, je falešná, protože Poche hlasoval opačně. "Uvidíme, jak ta schůzka v pátek dopadne. Pokud nebude po víkendu jasno, tak budeme jednat, tady nikdo neodchází od jednacího stolu," řekl Hamáček.

Filip v neděli vyčetl Pochemu, že se postavil proti zájmům Česka, když spolu s dalšími 11 českými europoslanci hlasoval pro rezoluci, kde Evropský parlament v květnu 2017 vyzval státy k dodržování kvót na přerozdělování migrantů. Dokument hovořil také o tom, že by Evropská komise mohla v rámci svých pravomocí vést řízení s členskými státy, které migranty nepřijímají, což by mohlo dospět k udělení sankcí.

Poche však v uvedeném hlasování byl proti. "Argument o 12 europoslancích, kteří měli v hlasování poškodit v květnu 2017 zájmy ČR, to je argument Aeronetu a Tomia Okamury a někteří lidovečtí europoslanci ho za to zažalovali. Pro tu rezoluci hlasovali dva čeští europoslanci, a nebyl to nikdo z nás," uvedl v neděli Poche v České televizi. Pro rezoluci z českých poslanců hlasovali Luděk Niedermayer (TOP 09) a Stanislav Polčák (STAN).

Zeman dříve uvedl, že Poche zpochybňuje odmítání migračních kvót a proizraelskou politiku. Média připomínají, že Zemanovi může vadit fakt, že Poche před prezidentskými volbami podpořil jeho protikandidáta Jiřího Drahoše.