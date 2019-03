Hamáček: Není důvod, aby o Faltýnkovi jednala Sněmovna

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nevidí důvod k tomu, aby se podezřeními kolem místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka souvisejícími s výběrem mýtného na dálnicích zabývala Sněmovna. Takovou iniciativu ohlásila o víkendu opoziční ODS, v úterý chce na program schůze navrhnout mimořádný bod. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) předpokládá, že Faltýnek se vyjádří k případu na jednání poslaneckého klubu vládního hnutí.

Policisté zasahovali minulý týden na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve firmě Kapsch i u Faltýnka doma. Hamáček před pondělní schůzí vlády novinářům řekl, že v současnosti existují prvotní informace, policie zajišťovala důkazy a získané dokumenty bude evidentně vyhodnocovat a následně nějak postupovat. "Nevím, proč by do toho teď měla vstupovat Poslanecká sněmovna. To by podle mě bylo velmi nešťastné, aby se Sněmovna snažila suplovat policii či státní zastupitelství," řekl předseda koaliční ČSSD Hamáček.

Obdobně Hamáček odpověděl i na dotaz, zda bude žádat po Faltýnkovi vysvětlení. Ministr vnitra také poukázal na to, že pokud ví, tak místopředseda ANO je nyní v pozici svědka.

Jakou roli hraje ve vyšetřování předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj, kterého by mohl odvolat prezident na návrh vlády na základě zákonných důvodů, podle Hamáčka zatím není známo. Proto podle ministra vnitra nejsou "urychlené kroky" na pořadu dne. "Uvidíme, kam se vyšetřování posune, k jakým závěrům dojde policie, a pak případně na to může vláda reagovat," podotkl.

Vojtěch soudí, že v případu je nutné získat bližší informace. Očekává proto, že se Faltýnek v úterý vyjádří před poslanci ANO. "Předpokládám, že pan Faltýnek nějakou informaci členům klubu podá. Myslím si, že by to asi bylo namístě, aby se k tomu vyjádřil," řekl Vojtěch.