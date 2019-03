Hamáček uspěl. ČSSD ale zůstává nevýrazná a bez chuti

České deníky označují dvoudenní stranický sjezd ČSSD v Hradci Králové za triumf znovuzvoleného předsedy strany Jana Hamáčka. Upozorňují ale, že sociální demokracie může mít i nadále problém přilákat zpět své voliče. Stále podle nich hledá cestu mezi zacílením na příznivce tradiční levice a městskými liberály na druhé straně. Sociální úspěchy vlády se navíc bude snažit vydávat za své předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš, míní komentátoři deníků.

Mladá fronta DNES (MfD) zmiňuje, že Hamáček na hradeckém sjezdu zažil takový triumf, jako žádný předseda ČSSD za dlouhá léta. "Přesto lze na Hamáčkovo vítězné sjezdové tažení koukat i z druhého úhlu pohledu. Sociální demokracie totiž působí jako její předseda: nepříliš výrazně, bez chuti, bez zápachu. Málokoho urazí, nebo se mu dokonce příčí jako v dobách Miloše Zemana či Jiřího Paroubka, kteří dokázali polarizovat společnost a těžit jak z masivní podpory svých příznivců, tak nenávisti oponentů. Ale také nikoho nijak nenadchne ani nestrhne," soudí autor. Kdysi třicetiprocentní strana s ambicí vítězit ve všech typech voleb se podle něj posunula spíš do role, jakou v tuzemské politice léta sehrávali lidovci.

Komentátor dále uvedl, že po víkendu z vedení ČSSD úplně vymizeli zástupci tradičního křídla na úkor liberálů. "Pokud bude nové vedení pokračovat v sobotkovské politice zaměřené na městské voliče, mohou tradicionalističtí voliči začít hledat jinde, což by mohlo znamenat sešup pod pět procent. Tak jako se to v roce 2010 stalo lidovcům," dodal komentátor MfD.

Podle komentáře Hospodářských novin naopak sociální demokraté zjevně seznali, že nemá příliš smysl oslovovat městské liberály, ale je potřeba se orientovat na ztracené tradiční voliče: "Na sjezdu prakticky nezaznívala slova o podpoře menšin, neřešily se genderové otázky. Akcentovala se podpora zaměstnanců, rodin s dětmi a důchodců. Symbolicky ze stanov vypadly kvóty pro ženy ve stranickém vedení," píše autor.

Lokál se špatnou pověstí

Podle něj ale nevypadá příliš nadějně, že ČSSD dokáže voliče přesvědčit v praxi. "U zásadních záležitostí bude ČSSD čelit snaze Andreje Babiše vydávat všechny sociální úspěchy vlády za své," píše. Nejistá je podle něj o podpora prezidenta Zemana. "Sociální demokraté se na sjezdu vnitřně zkonsolidovali. Jan Hamáček ale může nakonec dopadnout i jako hospodský, který sice zrekonstuuje lokál, ale hosté stejně nepřijdou. Protože jeho hospoda má historicky špatnou pověst," dodává komentátor HN.

Právo v komentáři uvádí, že ČSSD zkouší proplout mezi několika útesy. "Tradičním levicovým voličům nabízí echtovní sociální program. Zároveň akcentuje prozápadní kurz. Nezapomíná ani na frčící vlastenectví. To však nechápe jako vymezování se vůči ostatním, ale jako jako starosto o obec, kulturu, vzdělání a krajinu," uvádí komentátor.

Také on mimo jiné upozorňuje na to, že hnutí ANO se bude snažit úspěchy vlády prodat jako své. "Virtuální přestřelky s ANO o to, kdo se o co zasloužil a kdo koho hájí, se dostavily už o víkendu. Pokud ČSSD na sobě již nenechá štípat dříví a půjde si důrazně za svým, může nalézt cestu zpátky na výsluní," podotýká.

Deník E15 v komentáři napsal, že potvrzený předseda Jan Hamáček z bezpečí sálu plného spolustraníků pohrozil Babišovi, že jestli vláda přestane dělat levicovou politiku, sociální demokracie v ní nemusí být. "Jenže na příštím koaličním jednání bude muset být takové prohlášení doprovázeno i představou, co by se po odchodu ČSSD z vlády dělo - hrozba ústavního chaosu, absolutní ztráta vlivu, nebo dokonce předčasné volby, které by ČSSD vůbec nemusela přežít. Některé důležité detaily se ve sjezdové optice snadno ztratí," soudí komentátor listu.