Hamáček v Duelu Jaromíra Soukupa: Rozhodnutím o mýtu pro SkyToll jsem znepokojen

Ve čtvrtečním Duelu Jaromíra Soukupa se představil předseda ČSSD, vicepremiér a úřadující ministr vnitra a dosud i ministr zahraničí Jan Hamáček. S generálním ředitelem televize Barrandov Jaromírem Soukupem probírali aktuální témata, která hýbou společností.

Jaromír Soukup začal zostra - podrobil tvrdé kritice čtvrteční aktualitu v podobě podepsání smlouvy o zajištění výběru mýta mezi ministerstvem dopravy a konsorciem firem CzechToll a SkyToll. "Je divné, že se to upeklo tak rychle. Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže před polednem odmítl stížnost společnosti Kapsch (dosud se o výběr mýta starala - pozn. red.), po poledni se stát vzdal nároku na odvolání v dané věci a ve čtyři odpoledne ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) oznámil uzavření smlouvy na deset let. Divné, tak rychlý a do sebe zapadající sled událostí je podezřelý," řekl Soukup s tím, že nechápe, proč si výběr mýta nenechá ve své gesci stát, když mu patří například nákladně stavěné mýtné brány. "Miliardový majetek pošleme jako dárek ovázaný mašličkou soukromé firmě," řekl Jaromír Soukup. Se svými výtkami našel u Hamáčka pochopení. "Také jsem se podivil, když jsem se to dozvěděl. O ničem podobném jsme na koaliční radě ani ve vládě nejednali. Otázky, které mi kladete, se mi hlavou honí také a chci se na ně ptát ministra Ťoka. Jsem tím znepokojen," řekl šéf ČSSD.

Jaromír Soukup se svého hosta následně zeptal, co si myslí o bezpečnosti České republiky a na jaké úrovni je. "Jsem přesvědčený, že patříme mezi velmi bezpečné země na světě. My se budeme snažit dělat všechno pro to, aby to tak zůstalo. Ale je to velkou zásluhou naší policie, která svou práci odvádí velmi dobře," nechal se slyšet Hamáček.

Soukup mu však oponoval. "Ale co říkáte na poslední průzkum, který ukazuje na to, že je Česko 14. nejhorší zemí z hlediska počtu znásilněných?" "Předpokládám, že když se něco takového jako bezpečnost hodnotí, tak ve výsledcích bude více kritérií. Na druhou stranu je potřeba dělat všechno pro to, aby se pozice České republiky neustále zlepšovala. Musí být více policistů v ulicích a je třeba podporovat nějaká bezpečnostní opatření - například kamery v ulicích," uvedl Hamáček.

Následně Jaromír Soukup přešel k tématu, které je v poslední době hodně řešené - obsazení ministerstva zahraničí. "Myslíte si, že bude pan Tomáš Petříček jmenován?" zeptal se Soukup. Jméno Petříčka vytasila ČSSD, když jí prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat jiného navrženého kandidáta, Miroslava Pocheho. "Já to pokládám za vyřešenou věc, nemám žádné signály, ani od pana prezidenta, že by měl v případě pana Petříčka nastat nějaký problém," vysvětlil předseda ČSSD.

Jaromír Soukup však střelhbitě poznamenal, že v pořadu TÝDEN S PREZIDENTEM Miloš Zeman zmínil, jakým způsobem by chtěl dál ohledně resortu zahraničí postupovat; Zeman aktuální situaci přirovnal k historické události, kterou však konkrétně nerozvedl - hlava státu jen naznačila, že má nějaký plán.

"Petříček je dostatečně kvalifikovaný"

"Nejsem schopný vysvětlovat, vykládat výroky někoho jiného. Pro mě je důležité, že se navržený kandidát Tomáš Petříček orientuje v zahraniční problematice, je dostatečně kvalifikovaný na post ministra a je velmi vzdělaný," odpověděl Hamáček na dotaz Soukupa, co si myslí o slovech prezidenta Zemana.

Moderátor se však nenechal odbýt a zeptal se, jaké vazby má Petříček k Miroslavu Pochemu, kterého Zeman jmenovat odmítl a europoslanec přesto na ministerstvu zahraničí působí. "Objevují se informace, že Petříčka bude řídit právě Poche," poznamenal Soukup. "Můžu vás ujistit, ministerstvo vždy řídí ministr a nikdo jiný," uzavřel téma kolem nového šéfdiplomata Hamáček.

Následně se moderátor pořadu zeptal, jak se předsedovi ČSSD spolupracuje s lídrem hnutí ANO Andreje Babišem. "Nemůžu si stěžovat. Myslím si, že jsme našli způsob, jak spolu komunikovat. Mně se s Babišem spolupracuje dobře. Oba jsme schopni držet dohody a zatím se neobjevil žádný problém," řekl Hamáček. Zároveň dodal, že údajné problémy vytvářejí pouze novináři, kteří se snaží za vším hned něco hledat.