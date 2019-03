Hamáčkův oponent nesplnil podmínky pro kandidaturu

Do volby předsedy ČSSD se přihlásil i pardubický sociální demokrat Jaromír Landsman. Jak se později ukázalo, do klání zasáhnout nemůže. Nesplňuje totiž podmínku délky členství v sociální demokracii, aby mohl kandidovat. Dosavadní šéf Jan Hamáček tedy bude v páteční volbě na stranickém sjezdu v Hradci Králové jediným kandidátem.

Landsman neměl od krajských organizací ČSSD žádnou nominaci do stranického vedení. Podle informací ČTK sesbíral podporu nejméně deseti delegátů sjezdu, a mohl se tak do volby přihlásit. Podmínku nejméně čtyřletého členství v sociální demokracii ale nenaplňuje. Do ČSSD Landsman vstoupil podle informací ČTK v prosinci 2017.

Delegáti sjezdu budou volit také místopředsedy. Nominace krajských organizací ČSSD do funkce prvního místopředsedy posbíral nynější řadový místopředseda Roman Onderka. Pozice není ve straně obsazena od loňského podzimu, kdy na ni kvůli sporům s dalšími členy vedení o směřování sociální demokracie rezignoval Jiří Zimola.

Souboj se na nynějším sjezdu může odehrát o funkce řadových místopředsedů. Na pět míst chtějí kandidovat s nominacemi krajských organizací ministryně práce Jana Maláčová, ministr zahraničí Tomáš Petříček, místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel, starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, poslanec Ondřej Veselý, ministr kultury Antonín Staněk a šéf sociálních demokratů v Libereckém kraji Jan Mečl. Podle kuloárových informací je možné, že Staněk a Mečl se nakonec o místo v nejužším stranickém vedení ucházet nebudou. Bez nominace regionálních organizací hodlá do volby vstoupit bývalá mluvčí ČSSD i vlády Lucie Orgoníková.