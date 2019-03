Hladík: Člověk ve vazbě nemůže dál vykonávat veřejnou funkci

Náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL) řekl, že si neumí představit, že by vazebně stíhaný člověk dál vykonával veřejnou funkci. Hladík to řekl na tiskové konferenci. Ve vazbě po policejní razii na radnici v Brně-střed skončil i radní Jiří Švachula (ANO). Policie v korupční kauze obvinila devět lidí, ve vazbě je pět z nich. Hrozí jim až 16 let vězení.

"Veškeré informace, které mám, čerpám z médií. Pokud jsou pravdivé a správné, tak je to velice závažná kauza. Počkal bych si ale na závěrečné informace od policie, kdo všechno byl obviněn, kterých osob se tato kauza týká, jestli ten přesah je pouze na městské části Brno-střed nebo se to týká i města Brna jako takového," řekl Hladík.

Situaci se má dnes věnovat interní jednání oblastního i krajského předsednictva hnutí ANO. Na radnici Brna-středu se má uskutečnit koaliční jednání. V městské části po volbách podepsali koaliční smlouvu zástupci ODS, ANO a KDU-ČSL. Před volbami vedla radnici koalice Žít Brno, ANO, KDU-ČSL a Zelení.

"Předpokládám, že hnutí ANO vyvodí důsledky, a to jak personální, tak organizačního rázu a že toto představí prvotně svým koaličním partnerům," uvedl Hladík.

Na dotaz ohledně setrvání Švachuly na radnici odpověděl, že je to záležitost hnutí ANO a následně i celé koalice. "Ale neumím si představit, že by člověk, na něhož byla uvedena vazba, dál vykonával veřejnou funkci. Stejně tak ji nemohou vykonávat ostatní lidé, kteří by byli obviněni," uvedl Hladík.

Policie zasahovala na radnici městské části Brno-střed od čtvrtečního do sobotního rána. Zajímala se především o zakázky investičního odboru. Policie viní devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Kromě Švachuly skončil ve vazbě i vedoucí odboru investic Petr Liškutin (ANO) a také tři podnikatelé ve stavebnictví a realitách, a to Petr Kalášek, Pavel Ovčarčin a Lubomír Smolka. Čtyři lidi jsou na svobodě, dva spolupracují. Hrozí jim tresty od 10,5 roku do 16 let.