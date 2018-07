Hnutí ANO nadále dominuje, koaliční partner naopak oslabil

Červnové volby do sněmovny by podle modelu CVVM vyhrálo ANO se ziskem 31 procent, mírně posílilo stejně jako ODS nebo KDU-ČSL. Oslabili naopak Piráti, ČSSD a SPD. Stabilní pozici si drží KSČM. Těsně pod pětiprocentní hranicí pro zisk poslaneckých křesel byli Starostové a přes nárůst podpory také TOP 09.

ANO by získalo o dva procentní body více než v květnu, podle CVVM to ale není statisticky významný nárůst. Stejnou měrou se naopak snížil v době dojednávání společné vlády s ANO zisk ČSSD, která by v červnu získala podobně jako v dubnu či březnu 11 procent hlasů. Na druhé místo se tak vrátila ODS se 14 procenty, což je o jeden procentní bod více než v květnu. Čtvrtí by beze změny skončili komunisté s 10,5 procenta.

Piráti se podle modelu propadli na deset procent, což je o jeden procentní bod méně než v květnu. Jejich podpora ale podle CVVM stabilně mírně klesá už od počátku roku. Podobně SPD spadla z květnových 7,5 procenta na červnových 6,5 procenta, lidovci si naopak o půl procentního bodu polepšili na šest procent. STAN a TOP 09 by v červnu shodně získaly 4,5 procenta, pro TOP 09 to ale znamenalo meziměsíční zlepšení o 1,5 procentního bodu.