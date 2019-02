Hnutí ANO potřebuje očistit a pevně nasměřovat, říká primátor

Zasadit se o ideové ukotvení hnutí ANO a očistit jeho členskou základnu od prospěchářů. Těmto tématům se chce věnovat ostravský primátor Tomáš Macura, uspěje-li v neděli na celostátním sněmu v boji o křeslo místopředsedy. První muž moravskoslezské metropole bývá kvůli občasnému názorovému nesouladu s premiérem Andrejem Babišem označován za rebela ANO. Hnutí ale mělo v komunálních volbách v Ostravě nejlepší výsledek z krajských měst, na rozdíl od Prahy či Brna navíc Macura dokázal obhájit primátorské křeslo.

Nyní chce výrazněji zasáhnout i do dění uvnitř hnutí, přestože dříve tvrdil, že do vyšších stranických sfér nemíří. "Nominaci beru skutečně jako nějaké přihlášení se k zodpovědnosti za směřování hnutí a vůbec české politiky," řekl v rozhovoru.

Tvrdí, že se před sněmem neúčastní kuloárních soubojů ani sbírání podpory napříč republikou. Jednou z jeho priorit je práce s členskou základnou. "Jsme hnutí, které je 'v laufu' a tím pádem nám tam s odpuštěním nalezla spousta lidí, kteří tam šli čistě kvůli kariéře," řekl Macura. "Je to téma, které si myslím, že prostě musíme začít řešit. Když vidím situaci v některých buňkách nebo městech a obcích, tak si často říkám, co ti lidi, kteří jsou v dresu ANO, vlastně mají s původním ANO společného. Mnoho z nich kumuluje různé funkce, jsou za nimi různé korupční kauzy, vedou spolu různé spory," doplnil primátor.

S podobnými problémy se potýkala i jiná politická uskupení. Podle něj je třeba nastavit systém, který se s takovými lidmi dokáže vypořádat. Odhaduje, že procento příchozích ze zištných důvodů nebude malé. "Bude poměrně velké, což je do značné míry přirozené, ale to riziko tam v tom samozřejmě je. Bojím se, že na konto toho přestaneme být autentičtí a důvěryhodní a začnou uvnitř spory, které nás mohou začít rozkládat," míní.

Už když v Ostravě sestavoval novou koalici, zaznívalo v kuloárech, že ji chce širokou hlavně proto, že není jasné, zda se bude moci spolehnout na členy vlastního hnutí. "První volební období jsem se potýkal s tím, že zastupitelský klub ANO byl ne úplně sourodý celek. Nechtěl jsem nic podobného zažít v tom druhém období," připustil Macura.

Podle posledních průzkumů by ANO volby do Sněmovny sice vyhrálo, ale ztrácí voliče. Podle volebního modelu agentury STEM by v lednu získalo 31,9 procenta hlasů, v listopadu mělo 35,7 procenta.

Průzkumům Macura sice velký význam nepřikládá, přesto se domnívá, že volič má vědět, co od hnutí čekat. Lze těžko tvrdit, že ANO chce podporovat lidi přinášející hodnoty a nic pro ně nedělat a naopak přerozdělovat peníze těm, kdo nepracují nebo zvyšovat plošné sociální dávky. "Přál bych si, abychom se jasněji ukotvili. Pan předseda říká, že jsme tu pro všechny, já s tím mám jakoby problém. Efekt z dobrého vládnutí, nechť mají všichni, tak je to správné ... ale primárně si myslím, že bychom měli říct, že jsme tady pro ty, kteří jsou ztotožněni s našimi hlavními prioritami, a proto je musíme být také schopni definovat," řekl k další ze svých priorit Macura.

Babiš bude v neděli obhajovat předsednickou funkci. Stejně jako v minulosti nemá protikandidáta. Ostravský primátor si neumí představit, že by někdo v současnosti mohl Babiše v čele ANO nahradit. "Ta doba tady ještě určitě není, ale nepochybně přijde a je třeba se o tom začít bavit. To, že nemá dneska žádného vyzyvatele, tomu já se nedivím," řekl Macura. Přestože se v neděli pokusí stát místopředsedou, je přesvědčen, že do žádné "pražské funkce" v hnutí nikdy nepůjde. "Primárním zájmem je Ostrava a to se nezmění ... Jen bych chtěl, aby se hnutí vrátilo k původním hodnotám, uvidím, jestli se mi to podaří."