Hrozí Česku předčasné volby? Odpovídala politoložka Dvořáková

Hana Dobrý den,

dočkáme se vlády do léta?

Host chatu Všechno je v tuto chvíli možné, ale příliš velký optimista nejsem.

Klára T. Dobrý den,



získá Andrej Babiš post premiéra? a pokud ano za jakých podmínek?

Host chatu Pan Babiš je premiérem v demisi. Aby se mohl pokusit o získání důvěry, musí ho oficiálně pověřit prezident Zeman a on pak sestaví vládu. Je logické, že prezident chce znát výsledky vyjednávání, ale na druhou stranu, není možné vyjednávat do nekonečna. Vyjádření, že mu nechává čas do června, je podle mne špatné, protože se stanovuje jakýsi termín bez ohledu na to, zda a jak se vyjednává a jaké jsou šance ne úspěch.

Honza D. Co si myslíte o vyjednávání ANO s ČSSD? Jak budou jednání pokračovat?

Host chatu V tuto chvíli je skutečně hodně aktérů a různých strategií. Neznáme návrh ANO, nevíme, jak dopadne sjezd KSČM a také nevíme, jestli by nakonec případnou dohodu ČSSD schválila. A ani moc nevíme, zda je dohoda ANO s ČSSD tím, co by si přál prezident pro udržení či posílení vlivu na vládnutí.

Hynek Dobrý den,



jak by se podle vás měl k situaci postavit prezident ČR? Neměl by už zasáhnout?

Host chatu Prezident by neměl dopředu oznamovat, jak dlouho nechá pana Babiše jednat (do června). Ta délka jednání se má odvíjet od konkrétní situace a možností něco vyjednat. Pokud se nedaří a jednání se neposouvá, tak by to měl prezident odblokovat a hledat jiné alternativy, kdo by mohl získat důvěru sněmovny. Dlouhodobé vládnutí bez důvěry destabilizuje demokratický systém.

Petr P. Dobrý den,

blíží se podle vás konečně sestavení vlády s důvěrou? Jak to vidíte?

Děkuji.

P

Host chatu Už jsem vlastně odpovídala. Moc velký optimista nejsem. Přitom v mnoha demokratických zemích se daří sestavit vládu i v mnohem komplikovanějších situacích.

SK Měl by se podle Vás změnit volební systém při volbách do PSP ČR?

Host chatu Nemyslím si, že by změna volebního systému k něčemu pomohla. Změnit by se spíše měla politická kultura, zodpovědnost politiků a jejich zodpovídání se. Pochopení toho, že stát není vlastnictvím politiků, že si musí zachovat určitou autonomii a ne být zdrojem zisku či ochrany pro konkrétní politickou skupinu.

SK Budou v ČR předčasné volby do PSP ČR letos?

Host chatu V tuto chvíli těžko říci. Ale lepší do konce roku předčasné volby než vláda bez důvěry.

ANTI Jak se chová podle Vás souč. prezident ČR M. Zeman ohledně sestavování nové vlády ČR?

Host chatu Zdá se mi, že sleduje vlastní strategie posilování osobního vlivu na vládnutí, což u nás prezidentu nepřísluší.

Michael Novák Pěkný den,

hrozí podle vás Česku předčasné volby?



Host chatu Už jsem odpovídala výše.

Jana Dobrý den paní profesorko, nadejte ještě čas Tomia Okamury, nebo je pro koaliční vládu nepřekousnutelnou postavou? Děkuji

Host chatu Těžko říci, co je překousnutelné a co ne. Osobně se domnívám, že ANO vychází z toho, že toto spojenectví by přineslo zřejmě pokles hlasů, zapracovat program Tomia Okamury je hodně obtížné a fakticky nerealizovatelné v té podobě, jak je navrhován, a také Tomio Okamura je v tuto chvíli prezidentům muž a jeho nástroj vlivu na vládu. Uvědmme si, že období pragmatického spojenectví Babiš-Zeman je spíše již minulostí.

Jan Koloubek Dobrý den, o co jde ve skutečnosti ČSSD? Nabídka pěti ministerstev, z toho klíčové ministerstvo práce, a stejně jsou proti. Nechápu je. Děkuji!

Host chatu Problém je trestní stíhání pana premiéra. Pokud chtějí vyjednavači, aby členská základna dohodu schválila, musí skutečnost, že pan Babiš zůstane premiérem, kompenzovat ministerstvem, které by nedávalo panu Babišovi možnost ovlivňovat vyšetřování. Takže možná ani počet pěti ministerstev není tak podstatný, jako ministerstvo vnitra. Ale ten neustálý politický boj o ministerstvo vnitra a nejrůznější reorganizace policie ukazují, že vlastně máme podobný problém, jako na Slovensku.

Artuš Dobrý den paní profesorko. Přijde vám ze strany ODS moudré tak jednoznačné odmítání koalice s ANO? Programově nejsou tak daleko a tak mě zajímá, zda toto lpění na opozici nemůže ODS spíše uškodit. Děkuji

Host chatu Je to určitě obtížná situace a volba strategie. Po pravdě řečeno, podobné dilema má i ČSSD, zda koalice, pokud bude pan Babiš premiérem, není spíše cestou do pekla. ODS by přitom, alespoň z hlediska počtu křesel, byla v lepší pozici než ČSSD a nemusela by k tomu mít "třetího".

Lenka Dobrý den. Zajímalo by mě, jaké je vlastně v současnosti klima v ČSSD. Moc nechápu, co mají společného předseda ČSSD Hamáček, pak pan Zimola, pan Foldyna a další místopředsedové. Oproti minulosti, kdy ve vládě a v čele strany stálo sobotkovské křídlo, tak teď mi to přijde jaksi bez koncepce. Je to dobře nebo nikoli? Díky

Host chatu Máte pravdu, že složení je velmi "pestré", když to řekneme decentně. Různé proudy (a vazby) odrážejí asi současný poměr sil. Otázkou je, zda dokáží vytvořit obraz určitého směřování nebo budou pokračovat sebevražedné vzájemné podrazy. Také je podstatné, zda se bude hrát za "stranu" nebo za něco či někoho úplně jiného.

Petr Klopuček Dobrý den! Z toho, jak znáte Andreje Babiše - má nějaký plán, varianty, co přijde po tom, nebo je sám překvapený tím, jak se koaliční vyjednávání vleče? Myslíte si, že v konečném důsledku si vůbec dokáže představit, že nebude premiérem on sám?

Host chatu Přestože pan Babiě dává najevo, že ví, co a jak dělat z hlediska řízení státu, ani zde nemám pocit, že by byla zřetelná strategie a směřování. Pan Babiš měl vynikající předvolební marketing, uměl v něm skvěle vystupovat a bezprostředně reagovat na aktuální vývoj, ale dlouhodobější politika není jen na marketingu, začíná být nečitelný a reaguje spíše ad hoc.

Kateřina Zdravím vás. To, že předseda vlády není současně předseda hlavní politické strany je v současnosti k vidění například v Polsku. Jaké jsou klady a zápory této varianty, která je v Polsku vcelku efektivní a funguje? Moc děkuji!

Host chatu I když nejsem zastáncem mít trestně stíhaného premiéra, nevidím jako lepší situaci, že by fungoval jako šedá eminence. V takové situaci totiž ten politik ovlivňuje rozhodování a vlastně nenese žádnou odpovědnost.

Petr Zdravím paní profesorko. Vím, že je to trochu věštění z křišťálové koule ... ale jaký je váš POCIT z kauzy Čapí hnízdo? A jak podle vás dopadne? Děkuji za odpověď převelice.

Host chatu Pocit z kauzy Čapí hnízdo je smutný, jsem naprosto přesvědčena, že dotace šla v rozporu s určenou politikou podpory pro malé a střední firmy. Stručně řečeno -když tyto firmy mají "dobrý" nápad, tak mají problém sehnat financování. Proto se jim pomáhá. Je to něco jako když slíbíte stipendium studentovi, který má složitou sociální situaci a dostane to synáček bohatého papaláše. Jak dalece ale z právního hlediska došlo k porušení zákona, to nemohu posoudit. U nás se zákony umějí obcházet a nejhorší je, že to vlastně mnohým lidem připadá normální.

Regina Pěkný den přeji. Nakolik je pravděpodobné, že se pan prezident v červnu naštve a rozhodne se jmenovat vlastního člověka premiérem? Tedy Rusnokova vláda číslo 2? Děkuji

Host chatu Nedomnívám se, že se naštve. Ale domnívám se, že tato možnost patří k jeho strategii. Lidé budou už dost naštvaní a otrávení (koho ještě baví sledovat sestavování vlády) a cesta k další demontáži parlamentní demokracie bude otevřená.

Jeroným Dobrý den, nepřijde vám zvláštní, jak často pan Babiš jezdí za prezidentem republiky? Opravdu je to takový amatér, že bez něj nezvládne sestavit ani vládu?

Host chatu Tady bych nebyla příliš kritická, nevím, kdy je iniciativa prezidenta a kdy pana premiéra. Komunikace by měla být vzájemná. Netuším ovšem o čem komunikace je a nerozumím některým jeho postojům.

Leo Slehofr Paní profesorko, zajímalo by mě, jak vysvětlujete svým studentům, jaký je rozdíl mezi vládou a vládou v demisi. Ptám se vás jako profesorky, na jejíž univerzitě si Babisovi ministri aktuálně dělají agitku, jak se všude psalo.

Host chatu Já žádný kurz, kde by vláda pana Babiše vystupovala, neučím,i negarantuji a ani nesleduji. Tento dotaz asi patří jiným. Rozdíl vlády v demisi je v nižší míře legitimity a i když musí samozřejmě reagovat na aktuální věci, neměla by dělat zásadní dlouhodobá rozhodnutí, významné změny apod. Opět - je to hlavně o politické kultuře a tomu, co společnost dovolí a přijme.

Linda Dobrý den. Co byste poradila jako odborník panu Babisovi?