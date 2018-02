Jednání o vládě může otevřít cestu k referendu o výstupu z EU

Jednání o podpoře druhé vlády Andreje Babiše mezi hnutím ANO a komunisty v úterý a hnutím ANO a SPD ve středu ukážou, zda se v Česku mohou otevřít dveře k referendu o vystoupení z EU či Severoatlantické aliance. Premiér v demisi a předseda ANO Babiš odmítá, aby připravovaný zákon o obecném referendu umožnil hlasovat o zahraničněpolitických otázkách, pro SPD jde ale o zásadní otázku. I podle komunistů by měli občané mít ve všelidovém hlasování právo ptát se na vše.

"Promluvíme si o počtu podpisů pod petici, jestli 100 tisíc, nebo 250 tisíc, nebo 800 tisíc, jak chce hnutí ANO," řekl k chystanému expertnímu jednání předseda KSČM Vojtěch Filip. Je podle něj samozřejmé, že referendum by mělo dát všem právo ptát se na všechny otázky vnitropolitické i zahraničněpolitické.

Kompromis

Podle předsedy SPD Tomia Okamury je hnutí připraveno ke kompromisu ohledně dalších parametrů referenda, trvá ale na tom, že by mělo umožnit hlasování o případném vystoupení z unie. "Toto je bod, na kterém se pořád točíme dokola, kdy Andrej Babiš nechce tu otázku umožnit, přestože by si lidé sesbírali statisíce podpisů. A pro nás je to zásadní bod," řekl Okamura. Co se týká počtu podpisů, SPD jich navrhla 100 tisíc, ANO hovořilo o 800 tisíc a podle Okamury je možné jednat o počtu mezi těmito hodnotami. SPD je ochotna diskutovat i o minimální účasti pro platnost referenda.

"Ale těch kompromisů o parametrech už je tady tolik, že nevím, proč v takovém případě by měl být kompromis ohledně otázky o členství v EU," řekl. V dalších programových styčných bodech podle Okamury uplynulá jednání s ANO ukázala řadu shod.

Okamura se kvůli sporům o podobu zákona o referendu chce sejít i s prezidentem Milošem Zemanem. "Rád bych ho požádal o spolupráci v tom smyslu, aby, až bude hovořit s Andrejem Babišem, nám pomohl vysvětlit Andreji Babišovi důležitost přímé demokracie a že by bylo dobré tyto otázky nevyčleňovat ze zákona o referendu," řekl.

Citlivost tématu

Babiš ukázal, že vnímá citlivost tématu pro možnou podporu svého druhého kabinetu, v polovině ledna, kdy jeho vládní tým v demisi navzdory doporučení legislativců neodmítl návrh ústavního zákona poslanců SPD, který má obecné referendum zavést. Legislativci v doporučení psali, že referendum v podobě navrhované SPD je v rozporu s principy zastupitelské demokracie. Babiš na Twitteru uvedl, že ANO referendum chce, ale nemělo by rozhodovat o zahraničních závazcích či daních.

Směrem k Bruselu Babiš nedávno téma referenda využil, když uvedl, že snahy o celoevropské řešení migrace mohou v Česku dát průchod populistům a vyvolat otevření referenda o dalším setrvání země v EU. Babišova vláda chce předložit vlastní předlohu o zavedení všelidového hlasování. Ústava obecné referendum předpokládá, příslušný návrh zákona ale zákonodárci nikdy neschválili. Lidové hlasování se může konat jen na obecní a krajské úrovni.

O povolebním uspořádání jednají i další strany. Lidovci se v pondělí večer setkají s Piráty na schůzce, kde si chtějí vyjasnit pozice před druhým pokusem o sestavení kabinetu. KDU-ČSL v následujících dnech plánuje obdobné schůzky s dalšími stranami, příští týden by se její zástupci měli sejít s ODS. Oslovit chce také ČSSD, TOP 09 a STAN.