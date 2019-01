Jermanová bude jednat s Babišem a Vojtěchem o letňanské nemocnici

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová bude jednat s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (všichni ANO) o nové nemocnici, kterou vedení Prahy navrhuje vybudovat v Letňanech. Setkání by se mělo uskutečnit v nejbližších dnech, řekla Pokorná Jermanová novinářům. Středočeský kraj se vznikem nemocnice nesouhlasí, podle něj by její otevření ekonomicky ohrozilo krajská zařízení.

Hejtmanka s Babišem o letňanské nemocnici mluvila v sobotu a dohodli se, že se společně sejdou ještě s Vojtěchem. Chce oba seznámit se statistickými údaji a navrhnout řešení, konkrétní být ale nechtěla. Už minulý týden se ve Sněmovně sešla také s Vojtěchem. "Říkala jsem mu o našem postoji. Ví, že chceme být zahrnuti do vyjednávání," dodala.

Výstavba nového zařízení v Letňanech by podle hejtmanky znamenala pro středočeské nemocnice odliv pacientů a problémy s nedostatkem zdravotnického personálu. Potíže by přinesla hlavně oblastní nemocnici v Mladé Boleslavi a částečně i zařízením v Kladně a Kolíně. Ředitelé krajských nemocnic, s nimiž se hejtmanka v posledních dnech setkala, její obavy údajně potvrdili.

Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) by měl novou nemocnici postavit i provozovat stát. Mohla by nahradit Nemocnici Na Bulovce, která kvůli rozdělení na více pavilonů a umístění v kopci nevyhovuje požadavkům moderní péče. Nemocnici provozuje ministerstvo, město vlastní dvě třetiny areálu. Podle Hřiba se ekonomicky nevyplatí do nevyhovujícího areálu investovat značné prostředky, které kvůli špatnému stavu vyžaduje. Pokorná Jermanová vidí nebezpečí v tom, že nová nemocnice by měla větší kapacitu než Bulovka.

V minulosti se v Praze opakovaně mluvilo o vzniku takzvané metropolitní nemocnice, kterou by provozovalo město. To na rozdíl od jiných krajů žádnou nemocnici nemá, pouze Praha 1 s finančním přispěním magistrátu provozuje Nemocnici Na Františku.