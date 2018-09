Jiří Pospíšil: Do Prahy chceme investovat až šedesát miliard

Koalice TOP 09 a STAN chce v případě úspěchu ve volbách na pražský magistrát v dalším období investovat do rozvoje města 50 až 60 miliard korun. Mezi další priority koalice Spojené síly pro Prahu by bezprostředně po volbách patřila novela stavebního zákona, zavedení pozic protikorupčního ombudsmana a koordinátora dostavby městského okruhu, obnovení centrálního stavebního úřadu a vypsání architektonických soutěží na koncertní sál a most mezi Holešovicemi a Karlínem. Novinářům to řekl předseda TOP 09 a kandidát na primátora Jiří Pospíšil a také další zástupci koalice.

Jenom nutné opravy mostů či komunikací nahromaděné dlouhodobým zanedbáváním údržby podle Pospíšila vyjdou zhruba na 20 miliard korun. Koalice chce v případě, že se bude podílet na vládě, v prvních 100 dnech vypracovat investiční plán. Jednou z nejpalčivějších priorit je podle Pospíšila Hlávkův most, kde se nyní provádějí diagnostické práce. V úvahu připadá i stavba provizorního ocelového mostu vedle stávajícího, uvedl kandidát na primátora.

Urychlená novela stavebního zákona by podle zástupců koalice měla předcházet celkovému přepracování legislativy určující povolování staveb. "Nezmění koncepci, ale může přispět k tomu, aby se stavební řízení zrychlilo," uvedl Pospíšil. Koalice například navrhuje, aby se v případě, že stavební úřad nestihne v zákonné lhůtě povolení zpracovat, stavba automaticky považovala za schválenou.

S povolováním staveb souvisí i centrální stavební úřad, který v minulosti v Praze fungoval. Nyní je v metropoli 22 separátních úřadů, které rozhodují o všech projektech v jejich působnosti. Podle koalice by měl velké a odborně náročné projekty posuzovat jeden celopražský úřad, který by k tomu měl dostatek kompetentních pracovníků.

Podle právničky a kandidátky STAN Hany Marvanové je pražský magistrát málo transparentní. "Stále existuje praxe utajování informací, a to zejména ze strany městských firem," uvedla. Problém by podle ní měla řešit pozice protikorupčního ombudsmana, na kterého by se lidé mohli obracet v případě, že by se jim z úřadů či firem nedařilo dostat informace či při podezření z korupčního jednání. Magistrát by tím podle Marvanové i ušetřil, protože odmítnutí poskytnout informace vede k žalobám a město musí platit právníky.

Koalice chce také vytvořit pozici koordinátora, jenž bude mít na starosti dostavbu vnitřního okruhu, kterou podle zástupců koalice současná koalice nikam neposunula. Pospíšil doplnil, že bezprostředně po volbách je nutné zadat mezinárodní architektonické soutěže na koncertní halu na Vltavské, se kterou přišlo současné vedení magistrátu, a na most mezi Holešovicemi a Karlínem. V prvním případě podle kandidáta koalice spolupracuje s architektem Josefem Pleskotem, který by se rád na přípravě soutěže podílel.

Kromě TOP 09 a STAN spolupracují s koalicí Spojené síly pro Prahu také KDU-ČSL, LES a Demokraté Jana Kasla. V posledních volbách do pražského zastupitelstva v roce 2014 skončila TOP 09 druhá za ANO a získala 16 mandátů z 65. STAN je jako součást Trojkoalice součástí stávající pražské vlády, v radě stranu zastupuje starostka Slivence Jana Plamínková. Stávající radní pro kulturu, lidovec Jan Wolf, je na kandidátce Spojených sil pro Prahu na čtvrtém místě. Komunální volby se budou konat 5. a 6. října, zároveň se bude volit třetina senátorů.