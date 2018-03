Jurečka v Aréně Jaromíra Soukupa: Společnost je rozdělená, s demonstracemi souhlasím

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa člena výkonné rady ODS Jana Skopečka, předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila, poslance Parlamentu České republiky a místopředsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku a šéfa SPD Tomia Okamuru. V pořadu se probírala aktuální témata, která hýbou politickou scénou.

Hned v úvodu pořadu položil moderátor pořadu a zároveň ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup otázku, co si jeho hosté myslí o celebritizaci politiky. "Myslím si, že každý občan smí do politiky kandidovat. Pokud se jedná o celebritu, která se rozhodne jít do politiky a má jasné názory, stojí si pevně za nimi a má vizi, tak určitě není problém. Pokud do ní vstupuje jen za účelem zviditelnění, je to špatně," chopil se slova Pospíšil za TOP 09.

Na něj vzápětí v podobném duchu navázal také Jurečka z KDU-ČSL. "Pokud kandiduje člověk, který to nedělá ve svůj prospěch, ale ve prospěch lidí, je neúplatný, tak je jedno, jestli je to herec, nebo ne," vyjádřil se. Téma nepatrně odlehčil šéf hnutí SPD, který poznamenal, že jestli v politice mají být výhradně lidé jako MUDr. David Rath nebo Mgr. Bohuslav Sobotka, tak celebrity vůbec vadit nikomu nemůžou. Jeho poznámku ocenili diváci smíchem.

Následně se debata přesunula k demonstracím. "Myslíte si, že je společnost rozdělená?" zeptal se moderátor Soukup, který zároveň divákům připomněl nedávné události protestujících studentů a ostatních občanů Česka.

"Ano, domnívám se, že společnost je poměrně hodně rozdělená. Nicméně bych rád dodal, že pokud se lidé sejdou a hromadně chtějí vyjádřit svůj názor a nedopustí se během toho nějakého přestupku, je to v pořádku a souhlasím s demonstracemi. A politici by jim měli naslouchat," vyjádřil se Jurečka. S ním souhlasil také Skopeček. "Já jsem sice na žádné demonstraci nebyl, ale budu se bít za právo, aby se kdokoli mohl vyjádřit. Je důležité slyšet názor veřejnosti," řekl.

Zapojení mladých

K demonstracím se však negativně postavil další host, poslanec Leo Kobza, který zastupoval KSČM a s důvodem protestů nesouhlasil. "Mě by zajímalo, jak se školy postavily k dětem, které se nechtěly zúčastnit demonstrací. Dále by mě hodně zajímalo, kdo je organizoval, kdo ty demonstrace platil? Protože to vypadalo na pochod jednoho člověka, všichni měli stejné transparenty," vyjádřil se Kobza.

Debata se vzápětí vyostřila. Slova se ujal Pospíšil. "Tím, co tady říkáte, tu znevažujete mladé lidi. Naznačujete, že to někdo organizoval, ti mladí lidi si mohli přeposílat návrhy na transparenty sami, neznamená to hned, že je za tím jedna osoba, navíc na to mají právo, vyjádřit svůj názor," uvedl. Jurečka jeho slova podpořil a ohradil se proti Kobzovi. "Pořád říkáme, jak chceme, aby mladí lidé sledovali politiku, a když vyjádří svůj názor, tak je to špatně?"

Ke slovu se dostal také Okamura, který vyzval občany České republiky, aby se spojovali a nehádali se. "Nehádejme se a budujme lepší podmínky," uzavřel téma lídr SPD.

