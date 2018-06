Kalousek: Nikdy jsem neviděl tak nedůstojnou šaškárnu obcházející ústavu

Česko má od středy novou vládu. O její důvěře se bude hlasovat 11. července. Jaké jsou první dojmy a reakce na jmenování ministrů? V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ odpovídal předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Ve středu prezident Miloš Zeman jmenoval novou vládu premiéra Andreje Babiše, ve které došlo k několika obměnám. Co si o tom myslíte?

Já tu nechci kádrovat jednotlivé ministry, ale myslím si, že jejich odborná zdatnost nebyla tím hlavním kritériem. K nové vládě mohu říct teď jenom tři věci: nepochybuji o tom, že to bude vláda, která nebude příliš respektovat právní stát, což je vidět už například na způsobu zdanění církevních restitucí nebo vůbec na tom, jak vláda vznikla. Bude to vláda velmi rozpočtově nezodpovědná, protože uvádí vysoké deficity v době mimořádného růstu, a to i na příští léta. A také jsem si jist, že to bude vláda velkého konfliktu zájmů, který představuje především její premiér. Taková vláda nemůže mít naši důvěru.

Víte, já si pamatuji skládání všech vlád od roku 90. Velmi často to byly obtížné kompromisy nejen mezi vládními stranami, ale i uvnitř jich samých. Ale nikdy jsem neviděl tak nekonečně trapnou a nedůstojnou šaškárnu, která navíc stále obcházela ústavní pravidla. Navíc jsme svědky velmi oslabené parlamentní demokracie, protože očividně politické strany nejsou ty, které rozhodují, kdo bude ve vládě.

Je vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů podle vás jedinou možností, kterou Česko má?

Samozřejmě, že ne. Těch možností byla celá řada. TOP 09 vzhledem ke svému volebnímu výsledku věděla, že nás čeká práce v opozici. To se ale netýkalo demokratických stran, které připouštěly spolupráci s hnutím ANO, ale jen za podmínky toho, že v čele vlády nebude trestně stíhaný Andrej Babiš. To byla podmínka KDU-ČSL, STAN a ODS. ANO nepochybně vyhrálo volby, ale mohlo vyřešit otázku premiéra jinými způsoby, jenže ANO nebylo ochotné udělat jakýkoli kompromis a zbyla jim tak jen podpora extremistů. A upřímně řečeno, říkáte-li, že se jedná o vládu ANO a ČSSD s podporou komunistů, tak se spíše domnívám, že to tak není.

Jak to myslíte?

Řekl bych, že se bude jednat o vládu Miloše Zemana, ANO, KSČM, SPD s jednorázovým použitím ČSSD.

Proč?

Spolupráce mezi panem prezidentem, komunisty, SPD a hnutí ANO funguje tak již půl roku. Půl roku je tu hlasovací koalice 115 vinoucí se k panu prezidentovi. A když to funguje takhle bez problémů delší dobu, není přece žádný důvod k tomu, proč by to tak nemělo fungovat dál.

Pokud to takto vnímáte, proč si myslíte, že sociální demokraté do vlády s hnutím ANO šli?

To nevím, nejsem vědma (smích). Ale velmi se divím, že jsou sociální demokraté ochotní přistoupit na způsob diskuze. Jen ta o ministerstvu zahraničí jasně ukázala, že ČSSD nebude mít ve vládě Andreje Babiše roli partnerskou, ale podřízenou. Překvapuje mě, že na to přistoupili. Ale nejsem sociální demokrat, to je jejich rozhodnutí.

Vy jste zmínil diskuzi kolem ministerstva zahraničí. Proč podle vás Miroslav Poche nedostal šanci?

To můžu jen spekulovat. Ale jak znám Miloše Zemana, tak se mu pravděpodobně mstí za to, že ve veřejných prezidentských volbách podpořil jeho soupeře. Nicméně si myslím, že vyřešení aktuální situace je strašně nezodpovědné. Oba resorty jsou velmi složité a nějak si neumím představit, jak se dá dělat obojí. Myslím si, že to nejde. Rovněž je to nezodpovědné z hlediska zahraničních partnerů. Jen si to představte, půl roku se bavili s ministrem v demisi a teď nebudou mít žádného plnohodnotného partnera pro jistotu vůbec.

Navíc poslední informací bylo, že Andrej Babiš v oficiálním návrhu pana Pocheho navrhl. A dneska byl jmenován pan Hamáček. Ústava neumožňuje prezidentovi republiky jmenovat někoho jiného než toho, koho premiér navrhl. To znamená, že pan Babiš veřejně lhal, když řekl, že oficiálně navrhl pana Pocheho, když byl zvolen pan Hamáček...

Všechny občany Česka však aktuálně zajímá, jestli budeme mít už legitimní vládu, nebo ne. Myslíte si, že 11. července bude vyslovena vládě důvěra?

Domnívám se, že ano.

Přejděme teď ke straně TOP 09, která zůstává v opozici. Je to pro ni podle vás výhodné?

Žádná strana nekandiduje proto, aby skončila v opozici (smích). Všichni kandidují proto, aby mohli realizovat svůj program ve vládě. Ale i opoziční role je důležitá a my pracujeme.

Neztratíte spíše pasivní rolí své voliče?

Tak já jsem si nevšiml, že bychom byli pasivní. Já si naopak myslím, že jsme velmi aktivní. Předkládáme celou řadu návrhů a jsme dost slyšet. Nicméně co se týče strategie řízení strany, došlo k pozitivnímu trendu růstu preferencí, k čemuž se zavázal předseda strany Jiří Pospíšil.

Jak byste ho zhodnotil jako lídra TOP 09?

Pan předseda Pospíšil je můj předseda, já mu držím palce a budu se snažit mu pomáhat ze všech sil.