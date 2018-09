Kampaně v Praze jsou zaměnitelné. Vyčnívá jen KSČM a SPD

Kampaně politických stran v Praze jsou před letošními volbami z velké části zaměnitelné, vybočují pouze KSČM a SPD. Ostatní strany kopírují styl ANO. V rozhovoru s ČTK to uvedl politolog Jan Kubáček. Výsledky voleb budou podle něj vyrovnané, ovlivní je voličská účast a také výsledek stran, které se budou pohybovat na hranici pětiprocentního prahu pro zvolení do zastupitelstva, tedy KSČM, SPD a ČSSD. Komunální volby se uskuteční na začátku října spolu s doplňovacími volbami do Senátu.

"Největším překvapením letoška je, jak jsou kampaně zaměnitelné," míní politolog. Vizuální stránka kampaní velké části stran je podle něj nastavena tak, že se musí člověk v pražské komunální politice docela podrobně vyznat, aby byl schopen je od sebe vůbec rozeznat. Týká se to stran, které mají podle průzkumů největší šance, tedy ODS, ANO, Pirátů a Spojených sil pro Prahu (koalice TOP 09 a STAN). "Začíná to už tím, jak si všichni oblíbili bílé košile na bílém pozadí," uvedl a dodal, že větší strany v tom v podstatě převzaly koncept hnutí ANO.

Strany, které konkurují hnutí ANO, se tak z hlediska politického marketingu snaží být "hnutími ANO bez Andreje Babiše". To vede k tomu, že jsou zaměnitelné a běžného voliče nemusejí být schopny přimět, aby přišel k volbám, uvedl politolog.

Výsledek voleb podle něj výrazně ovlivní volební účast a úspěch, či neúspěch uskupení, která se budou pohybovat kolem pětiprocentní hranice pro vstup do zastupitelstva. Řeč je o KSČM, ČSSD a SPD. Pokud by skončily těsně pod volebním prahem, znamenalo by to, z hlediska přepočtu hlasů na mandáty, zvýhodnění vítězných stran. Překvapit podle Kubáčka může hnutí Starostové pro Prahu.

Francouzský model

Odlišnou formu kampaně v těchto volbách zvolili komunisté a SPD Tomia Okamury, míní politolog. Tyto strany se pokoušejí získat protestní hlasy a jejich kampaně jsou cílené na konkrétní skupinu obyvatel, která není spokojená s porevolučním vývojem společnosti.

Velkou roli v kampaních hrají finance a v tomto ohledu má velkou výhodu hnutí ANO. Podle Kubáčka si může dovolit dát poměrně velké prostředky pouze na to, aby se zviditelnilo, například prostřednictvím "volebních večeří", na kterých kandidáti na mítincích rozdávají lidem jídlo. "Tento koncept převzali z Francie, tam se běžně dělají podobné snídaně nebo večeře s politiky. Myslím si, že to udělali jenom z jednoho prostého důvodu - aby se o tom mluvilo," uvedl Kubáček.

Dodal, že z hlediska reálného přesvědčení voličů, není tento způsob kampaně spolehlivý, protože přiláká řadu lidí, kteří se jenom přijdou zadarmo najíst a ve výsledku volí někoho jiného. Zásadní je nicméně podle Kubáčka fakt, že ANO tyto akce organizuje především na sídlištích. "Andrej Babiš si uvědomuje, že na sídlištích měl v minulosti silné zastoupení voličů a chce si je udržet, protože si uvědomuje, že pokud sídlištní voliči přijdou, tak mohou určit vítěze voleb."

Volby podle Kubáčka dopadnou vyrovnaně. "Odhaduji, že by mohla vyhrát ODS, těsně za ní bych tipoval Piráty, za nimi s mírným odstupem hnutí ANO a Spojené síly pro Prahu Jiřího Pospíšila a ještě jim bude s určitým odstupem sekundovat hnutí Praha Sobě Jana Čižinského," odhadl politolog. "Obecně čekám, že nastane zvláštní situace, kdy tam bude několik subjektů s velmi podobnou silou."