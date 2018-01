Kandidátky na první dámy mají obavy o demokracii v Česku

Ženy prezidentských kandidátů se shodly, že mezi obyvateli republiky panuje nejen špatná nálada, ale také, že mají obavu o demokratický vývoj Česka. Uvedly to v moderované debatě v Pražské křižovatce, kterou uspořádala Asociace společenské odpovědnosti. Podle nich je důležité, aby se lidé přestali škatulkovat a společně zahájili dialog a pomáhali si.

"Mám obavy o demokratický vývoj v naší zemi. Proto podporuji svého muže v kandidatuře, protože kdyby zde bylo vše v pořádku, tak by se toho nezúčastnil. Nemůžeme dopustit, aby byli prezidenti odklonění na východ," odpověděla Lucie Talmanová, žena Mirka Topolánka. Moderátor debaty a zároveň šéfredaktor časopisu Forbes Petr Šimůnek totiž položil otázku, co ženy kandidátů považují jako největší problém v České republice, ze kterého mají obavy.

Na Talmanovou vzápětí navázala Klára Fischerová. "Ve společnosti panuje blbá nálada, kterou bych posunula ještě dál. Problémem je hlavně nedůvěra mezi lidmi. Proč se dělíme na skupiny, nejsme schopni spolu mluvit? Demokracie je přeci o mluvení, o naslouchání, tak proč se hádáme kvůli maličkostem?" tázala se manželka Pavla Fischera. "Co je potřeba podle vás udělat, aby se to změnilo?" zeptal se Šimůnek. "Základem je vnímat lidi kolem sebe. Bavit se v rodinách a nekoukat pořád do telefonů," odpověděla rozhodně.

V podobném duchu mluvila i Eliška Hynková. "Je pravda, že sice žijeme v bezpečné zemi, ale pomalu se ty vztahy vytrácí a začíná to být u nás podobné jako v Americe, kde se sice lidé zdraví, ale nezajímají se o své blízké a ani neví, jaké mají sousedy. Myslím si, že by prezident měl spojovat lidi a působit na ně pozitivně," uvedla. Podobně smýšlela také Eva Drahošová. "Jsem zděšená, kde se v lidech bere tolik nenávisti a jak může být společnost tak zhrublá," zareagovala.

Vinu nese i Zeman

"Pro mě byla poslední kapka návštěva jeho svatosti Dalaljamy. Jak se zachovala média s politiky. Dalajlama sebou vždy nese pozitivní poselství a najednou z významné osobnosti udělali strašáka, kterého by se měli lidi bát," vyjádřila se Michaela Horejší - Horáčková. Přiznala, že má obavy z uměle vytvořeného prostředí plného strachu a iluzí. Podotkla, že vinou nesou nejen média, politici, ale také samotný současný prezident. "Je důležité, aby se situace změnila. A třeba hned příští týden," odkázala Horejší - Horáčková na blížící se volby prezidenta.

Monika Hilšerová uvedla, že největší problém ve společnosti spatřuje ve výsledcích parlamentních voleb a také v tom, že si stát hraje na spasitele. "Mám obavy, aby se občanům Česka dál nepřistříhávali křidélka, viz zákaz kouření," podotkla. Bohumila Bračíková, partnerka Vratislava Kulhánka přiznala, že jako velký problém vnímá rostoucí finanční rozdíly mezi lidmi. "Začíná být mezi námi velké množství lidí, kteří mají problém s měsíčním platem a jsou na pokraji chudoby, což by se mělo vyřešit," uvedla. Zároveň ale dodala, že rovněž spatřuje velký problém taky z politiky a kultury Hradu. "Nelíbí se mi to," uzavřela.

Uprchlíky přijímat opatrně

Mezi dalšími diskutovanými tématy byly například také uprchlíci, na které reagovaly ženy kandidátů rozdílně. Všechny ženy se však shodly, že by se měli rozlišovat ekonomičtí migranti a ti, kteří prchají před válkou. Co se týče přijímání, podle Talmanové by se měli přijímat s velkou opatrností a s rozvahou.

Ostatní se shodly, že pomoc je velmi důležitá a lidé by k sobě neměli být lhostejní. Manželka Michala Horáčka dodala, že by bylo nejvhodnější takovým lidem pomáhat na jejich území, případně je přesunou do sousedních zemí, které jsou blízké jejich tradicím a kultuře.

Celá debata se nesla v přátelském duchu a všech sedm protagonistek si vedly podle moderátora Šimůnka velmi dobře. Mezi zúčastněnými však chyběla manželka prezidenta Miloše Zemana Ivana, neboť prezidentský pár nemá zájem vystupovat ve veřejných debatách. Kandidát Petr Hannig je vdovec.