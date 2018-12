Kdo povede kandidátku KSČM? Ve hře je Konečná a Kohlíček

Širší vedení KSČM schválilo volební program, odpoledne ho čeká ještě hlasování o podobě kandidátky pro volby do Evropského parlamentu. V dopolední části zasedání vyjádřili komunisté solidaritu francouzským demonstrantům z hnutí takzvaných žlutých vest, které protestuje proti ekonomickým reformám, či přijali usnesení ohledně situace na Ukrajině. Debata se týká i pojmenování kandidátky, na které budou kromě komunistů i zástupci dalších subjektů či nestraníci.

O funkci jedničky na kandidátce usilují podle informací ČTK místopředsedkyně komunistů Kateřina Konečná, která je europoslankyní od roku 2014, a další europoslanec Jaromír Kohlíček. Ten zasedá v Evropském parlamentu od roku 2016 jako náhradník za zesnulého Miloslava Ransdorfa. O post se naopak proti předpokladům nepřihlásil Josef Skála, jeden z nejvýraznějších vnitrostranických oponentů současného vedení v čele s Vojtěchem Filipem.

Úvodní blok uzavřeného jednání vedení KSČM trval zhruba čtyři hodiny. "Máme schválený program, strategii k evropským volbám a po přestávce přistoupíme k dalším bodům, kterým jsou volby," řekl Grospič. Filip v úvodním projevu mluvil podle Grospiče mimo jiné o toleranci komunistů směrem k vládě ANO a ČSSD či postoji KSČM k hlasování Sněmovny o státním rozpočtu na příští rok. Usnesení o těchto otázkách ale ještě strana nepřijala.

KSČM dopoledne schválila podobu předvolebního programu. "Chceme jít natvrdo do základních dokumentů EU, do jednotlivých smluv," řekla novinářům Konečná. Znamenat by to mělo posílení suverenity členských států, dodala. Zasazovat se chtějí komunisté i o silnější ochranu vnější hranice Evropské unie či debatu o ekonomickém stavu unie.

Komunisté se prvním místem kandidátky zabývali už v září, nakonec ale jednání odložili na dobu po letošních komunálních volbách. Konečná jako místopředsedkyně pro evropské záležitosti se již v posledních měsících přípravami na volby zabývá. Volby do Evropského parlamentu se v Česku budou konat 24. až 25. května. KSČM v posledních volbách v roce 2014 získala tři mandáty.