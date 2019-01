Kdo usedne ve vedení hnutí ANO? Praha hledá své zástupce

Pražská organizace hnutí ANO bude v úterý večer na sněmu rozhodovat o nominantech do předsednictva hnutí a také o tom, koho podpoří jako kandidáty do Evropského parlamentu. Sdělil to předseda pražské organizace Jan Říčař, který se bude ucházet o nominaci na místo místopředsedy hnutí. Lídr ANO v posledních komunálních volbách v Praze Petr Stuchlík avizoval zájem usednout v celorepublikovém předsednictvu, podle Říčaře ho však sněm nominovat nemůže, protože zatím nemá potvrzené členství.

"Budou se nominovat kandidáti do vedení hnutí, to znamená předseda, první místopředseda, místopředsedové a řadoví členové předsednictva. Také se budou nominovat kandidáti do Evropského parlamentu," uvedl Říčař. Dodal, že se bude na základě nominace krajského předsednictva ucházet o post místopředsedy a řadového člena. Kromě něj se za Prahu bude o nominaci na místo ve vedení hnutí ucházet také bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Zájem o místo v předsednictvu hnutí nedávno avizoval také Stuchlík, který stranu v Praze vedl do komunálních voleb. Členům pražské organizace napsal dopis, v němž mimo jiné uvedl: "Jsem připraven dát Praze tvář, jsem připraven jít s kůží na trh, jsem připraven si vaši důvěru odpracovat. Prosím podpořte mne svým hlasem." Podle Říčaře nicméně nemůže získat nominaci krajského sněmu, protože předsednictvo hnutí zatím nepotvrdilo jeho členství, a to z toho důvodu, že se od jeho schválení pražskou buňkou zatím nesešlo.

"Sněm ho oficiálně nominovat nemůže, ale já samozřejmě Petrovi dám veškerou možnou součinnost, aby se představil a vysvětlil záměr svojí kandidatury," uvedl Říčař. Stuchlík může nominaci získat později, protože členy hnutí mohou do předsednictva nominovat i jednotlivci, i přímo na celostátním sněmu.

Měl by se konat v polovině února a očekává se, že stejně jako v předchozích letech jednoznačně potvrdí Andreje Babiše v čele hnutí. Babiš už svoji kandidaturu potvrdil a na pozici prvního místopředsedy podpořil Jaroslava Faltýnka, který funkci zastává nyní. Faltýnkovou vyzývatelkou by mohla být stejně jako na minulém sněmu před dvěma lety středočeská hejtmanka a místopředsedkyně hnutí Jaroslava Pokorná Jermanová. Koncem roku ji do vedení ANO nominovala středočeská organizace hnutí.