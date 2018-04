Kdy se Česko dočká vlády s důvěrou? Odpovídala Alexandra Udženija

víťa Dobrý den, paní Alexandro, jaké pak, podmínky by politická strana ANO 2011 musela splnit, aby, ODS uvažovala o vstupu do vlády? V čele s Premiérem: panem Andrejem Babišem být. Děkuji vám

Host chatu Mluvit o podmínkách vládní spolupráce v tuhle chvíli nemá vůbec žádný smysl. Hnutí ANO jedná s ČSSD a KSČM. Z toho je také vidět, že hnutí ANO preferuje levicový program. Pro ODS jako pravicovou stranu tu tedy logicky není prostor. Důkazem je také fakt, že naše návrhy hnutí ANO smetlo ze stolu.

SK Pokud by ve vládě nebyla trestně stíhaná osoba, vstoupila by nyní ODS do vlády?

Host chatu Trestní stíhání premiéra bude problém pro jakoukoli vládní sestavu. Pro nás jsou nejdůležitější programové priority jako například snižování daní a konec EET.

ANTI Požadovala by ODS v případě vstupu do vlády to, aby ANO nepoužívalo hlasovací koalici ANO + SPD + KSČM?

Host chatu Zaprvé - ODS do vlády nevstupuje ani o tom nejedná. Zadruhé - tato koalice ve sněmovně dlouhodobě funguje. A hnutí ANO podporu komunistů a okamurovců využije vždy, kdy se mu to bude hodit.

DENMARK Je ODS pro předč. volby nyní?

Host chatu Rozhodně ne. Nebyly vyčerpány všechny možnosti, jak sestavit vládu s důvěrou. Ostatně půlroku od voleb jsme stále ještě na začátku druhého pokusu.

víťa Příjemný den, paní Udženija, co vy a První máj 2018? Jest-li pak, máj ráda, nebo nerada slavíte, jako žena a politička, místopředsedkyně, maminka. Děkuji za odpověď

Host chatu První máj slavím tradičně s ODS v Praze na Petříně, kam vás i letos zvu. Jinak samozřejmě ctím tradici polibku pod rozkvetlým stromem, abych neuschla :-)

Hana K. Dobrý den,

budeme mít vládu do léta?

Host chatu To není otázka na mě. To mají v rukou pan Babiš a pan prezident Zeman. Nechci věštit, ale dosavadní výkony pana Babiše mě nepřesvědčují o jeho vyjednávacích schopnostech.

Jakub S kým by ODS chtěla vytvořit koalici? Je možné mít vládu bez ANO, které u voličů vyhrálo?

Host chatu Hnutí ANO získalo ve volbách necelých 30 procent hlasů, na to nezapomínejme. Nemá tedy v parlamentu většinu, i když se tak pan Babiš chová. To ale jen klame tělem. Rozložení sil ve sněmovně všichni známe. Jedna věc jsou zbožná přání, druhá věc je realita.

víťa Dobrý den, paní Udženija, zajímalo by mě, jaký pak, názor máte, jako žena a politička, místopředsedkyně. Pro, když ženy v politice pracují. Snad málo, nebo hodně je, oproti mužům nacházejících se, zde v politických stranách? Děkuji vám

Host chatu Politika podle mě není otázka tzv. genderu. Jako v jakémkoli jiném povolání v ní může uspět jen ten, kdo se snaží a tvrdě pracuje. Zavádět kvóty do politiky i byznysu je podle mě naprostý nesmysl.

Martin Brener Dobrý den, nechala byste si dobrovolně provést finanční šetření majetku?

Děkuji Brener

Host chatu Jako zastupitelka městské části a hlavního města už od roku 2006 pravidelně podávám majetkové přiznání tak, jak mi ukládá zákon.

Lucie K. Dobrý den,



jaký máte názor na vyjednávání mezi ANO a ČSSD? Děkuji.

Host chatu Zatím je to takové divadelní představení, ze kterého není jasné, jak by mohla nová vláda vypadat. Situace se rychle mění, i podle přání pana prezidenta. Pokud nakonec vláda ANO s ČSSD a podporou komunistů vznikne, nic dobrého to pro naší zemi nebude.

Karel V. Dobrý den,



jak ODS vnímá rostoucí preference u voličů? Hezký den.

Host chatu Určitě nás těší, že získáváme zpět důvěru. Dokazuje to, že jsme konzistentní a čitelní v názorech a naší politice. A to, jak je vidět, lidé oceňují.

víťa Příjemný den, paní Udženija, zajímalo by mě, jest-li pak v budoucí době může se stát, aby, přímo vy jste byla, jako ministryně ve vládě? Děkuji za odpověď

Host chatu V nejbližší budoucnosti určitě tyto ambice nemám. Co přinese čas, to uvidíme.

Jaroslav Dobrý den,



co je podle vás hlavní překážkou, že ještě nevznikla vláda s důvěrou?

Host chatu Andrej Babiš :-)

Vojtěch Dobrý den,



jak vnímáte mlčení stran ANO a ČSSD? Přijde vám to adekvátní, vzhledem k situaci?

Host chatu Dělat z vyjednávání o vládě nějakou reality show adekvátní není. A proto dokážu pochopit rozhodnutí ANO a ČSSD prvně informovat své kolegy, a ne jim výsledky jednání vzkazovat přes média.

Jindřich Dobrý den, překvapil vás výsledek jednání mezi vaším předsedou Fialou a prezidentem Zemanem?