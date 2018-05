Komunisté se sešli na Výstavišti. Střetli se s odpůrci

Stovky příznivců KSČM se jako každý rok sešly na pražském Výstavišti k oslavě Svátku práce. Na pódiu se představili kandidáti do pražského zastupitelstva a Senátu pro podzimní volby. Se skupinou zhruba tří desítek odpůrců s vlajkami USA, Ukrajiny či NATO se komunisté střetli hlavně slovně, ale vznikla i drobná strkanice. Jednička kandidátky komunistů do voleb Marta Semelová vyzvala policii k rozehnání odpůrců, antikonfliktní tým nicméně spory řešil domluvou.

Na prvomájové akci už tradičně hrála dechovka, kterou na pódiu střídali politici. S ohledem na komunální a senátní volby dostali prostor lokální politici, kteří budou letos kandidovat. Na místě byly také stánky s občerstvením, propagačními materiály či knihami.

Hlavním problémem hlavního města je podle komunistických kandidátů do zastupitelstva nedostatek bytů. "Bydlení je jedna naše priorita, aby lidé měli právo na střechu nad hlavou," uvedla kandidátka KSČM na primátorku a také do Senátu Semelová. Je podle ní hanbou kapitalistického systému, že se lidé včetně důchodců musejí bát, aby neskončili pod mostem. Ve výstavbě nových bytů by se podle komunistů měl angažovat magistrát i městské části.

Dalším tématem, které kandidáti zdůraznili, byla doprava. Například MHD by měla být podle KSČM zdarma a Libeňský most, o kterém se v metropoli v posledních týdnech živě diskutuje, by se neměl bourat a rozšiřovat.

Vyostřené názory

Stejně jako v minulých letech i letos ke Křižíkově fontáně dorazila skupina antikomunistů, vyzbrojených vlajkami USA a NATO, transparenty připomínajícími zločiny komunismu a hesly typu "Rudý zrůdy". Výměna názorů se místy vyostřovala a chvílemi museli diskutující jednotlivce kvůli vyostřené náladě oddělovat policisté.

Semelová na pódiu označila odpůrce za chátru a vyzvala policii, aby je rozehnala. Na jednom z antikomunistických transparentů bylo dáno rovnítko mezi symboly srpu a kladiva a hákového kříže, což je podle Semelové znevážení obětí druhé světové války z řad komunistického odboje. Doplnila, že chce proti autorům transparentu podat trestní oznámení.

Ještě ostřeji se vyjádřil další kandidát KSČM do Senátu Karel Skoupil. Přítomné názorové odpůrce označil za tupce a přirovnal je k henleinovcům. "Vážení pomatenci, vemte se za ruce a běžte do prdele!" vzkázal jim. Parafrázoval tím jeden z transparentů odpůrců, na kterém stálo "Evropa je náš domov, chcete-li na východ, táhněte na Sibiř!"