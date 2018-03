Komunistům vadí, že Babiš připustil vyhoštění ruských diplomatů

Členové širšího vedení KSČM jednají v Praze o stavu vyjednávání o možné podpoře nové vlády Andreje Babiše (ANO). Stranický ústřední výbor ale zřejmě ještě nerozhodne o tom, zda komunisté budou tolerovat kabinet, v němž by mohla být kromě hnutí ANO zastoupena také ČSSD.

Vyjednávání o vládě pokračují, teprve příští týden by měly začít diskuse všech tří stran - ANO, ČSSD a KSČM - společně. Podle místopředsedy KSČM Josefa Skály není třeba se stranickým rozhodnutím spěchat. Míní, že vedení komunistů by se mělo zeptat na názor ohledně tolerance vlády členské základny KSČM. "I my bychom se měli celé strany zeptat na to, jak hodnotí dosažený výsledek," řekl Skála před začátkem schůze ústředního výboru. Pokud se vyjednávací týmy ANO a ČSSD dohodnou na přímé koaliční spolupráci, v ČSSD to bude ještě schvalovat sjezd a následně nejspíš i vnitrostranické referendum.

V souvislosti s možnou podporou vlády mluvil Skála zejména o podmínkách v bezpečnostní a zahraniční politice. "Já si těžko dokážu představit, že bychom tolerovali vládu, která bude vysílat vojska do zahraničí, do nějakých válek bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN," uvedl. Nelíbí se mu ani to, že Babiš připustil vyhoštění části ruských diplomatů kvůli atentátu nervovým plynem ve Velké Británii. "Pokud by trval na krocích takového typu, pro nás by to byla docela vážná otázka k zamyšlení, zda a nakolik jeho vládu můžeme tolerovat," řekl Skála, který bude na dubnovém sjezdu kandidovat na předsedu strany.

Další z místopředsedů KSČM Jiří Dolejš podotkl, že vyjednávání o možné toleranci vlády je v pokročilé fázi, není ale dokončeno. Na otázku, zda by komunisté při rozhodování o důvěře vládě hlasovali ve Sněmovně aktivně pro kabinet, nebo by odešli ze sálu, odpověděl, že výsledek by byl stejný. Odchod ze sálu je podle Dolejše variantou, o jejímž zvažování příliš silně neslyšel.

Poslanec Zdeněk Ondráček, jenž má před dubnovým stranickým sjezdem nominaci na předsedu KSČM, jen řekl, že svůj názor na toleranci vlády sdělí nejprve stranickým kolegům. Poslanec Stanislav Grospič bude respektovat názor ústředního výboru. Jeho další schůze je plánována na 7. dubna.