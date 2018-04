KSČM potřebuje nový oufit. Na šéfa strany kandiduje i Ondráček

Komunisté budou v sobotu v Nymburku na sjezdu volit nové vedení. Po volebním neúspěchu sílí hlasy po vystřídání současného pragmatického předsedy Vojtěcha Filipa, soupeří spolu zatím deset kandidátů. "Tolik lidí, jimž nestojíme už ani za pozornost, u nás nebylo ještě nikdy," varoval v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN místopředseda KSČM Josef Skála.

"Prohráli jsme už třetí volby po sobě. Cestou ´Jedeme dál´ by to vzal jen politický sebevrah. Změnou, a to naprosto zásadní, musí projít náš 'outfit' i samotná politika," apeluje na změnu kurzu KSČM Josef Skála s tím, že politika se má dělat pro lidi a ne pro funkce pro straníky a nejde podle něj o dilema "buď návrat ke kořenům" nebo "větší vstřícnost" k jiným. "Ve skutečnosti je jedno podmínkou toho druhého - a ne jeho překážkou, ne-li snad dokonce zákazem," myslí si Skála.

"Tolik lidí, jimž nestojíme už ani za pozornost, u nás nebylo ještě nikdy. Tím, že jim budeme říkat, co už vědí i bez nás, se to nezmění," tvrdí místopředseda považovaný za zastánce konzervativního "stalinistického" křídla a odpůrce podpory vlády ANO a ČSSD. "Jen jako svébytná, kvalifikovaná opozice budeme důstojným partnerem i pro vítěze voleb. Skutečně 'přidaná hodnota' začíná tam, kde všichni ostatní končí," obává se Skála, aby komunisté neztratili punc své výjimečnosti. Odmítá kompromisy a radí trvat na radikální obhajobčěárodních zájmů a práv "dolních deseti milionů", na které ostatní buď kašlou nebo se jim věnují jen napůl, pokud vůbec.

Mezi nejzásadnější témata staví politickou a ekonomickou suverenitu. Kritizuje český politický mainstream, že v politice vychází vstříc západním spojencům, kteří spolurozhodují o naší suverenitě a rádi by "rozepsali" následky válek a predátorských kousků ve třetím světě i na nás a hrozí, že se staneme "komparsem války" ještě vážnějších rozměrů. V ekonomické oblasti se z Česka podle něj stala kolonie v srdci Evropy, ač jsme historicky průmyslovou zemí a i dnes průmysl tvoří větší díl našeho HDP oproti většině okolní Evropy. Tím víc podle něj bude záležet na tom, kudy k nám vstoupí "čtvrtá průmyslová revoluce". Zda v naší vlastní moci - a tedy i v rukou suverénního hráče na světových trzích. Anebo si nás najme jen jako "gastarbeitery" na českém území. "Pak by nám nenabídla ani dost důstojných pracovních příležitostí, ani zdrojů na sociální účely," obává se Skála. Obviňuje z toho "kavárnu" nebo "sluníčkáře", přestože se krčí se v parlamentní menšině a prohrávají prezidentské volby. Optimisticky se Skála dívá na politiku současného i předchozího prezidenta. "Po náměstích sice nerámusí. Tím víc mluví z duše mlčící většiny. A právě to je rozhodující hřiště skutečně radikální levice," uzavírá místopředseda KSČM.