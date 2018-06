KSČM rozhodne, zda podpoří Babišovu druhou vládu

Ústřední výbor komunistické strany rozhoduje, zda KSČM ve sněmovně podpoří menšinovou vládu ANO a ČSSD. Komunisté se před dvěma týdny usnesli, že toleranci vlády ANO a ČSSD zváží, pokud její programové prohlášení bude obsahovat sedm základních programových požadavků komunistů. Členové širšího vedení strany nechtěli jednání příliš komentovat. Poslanec a bývalý místopředseda strany Jiří Dolejš se s mírným optimismem domnívá, že KSČM vládu podpoří. Očekává ale vzrušenou debatu.

Dolejš sobotní jednání v ústředí strany v ulici Politických vězňů v Praze označil za jedno z nejdůležitějších v poslední době. Doufá, že spolustraníci "nehodí půl roku vyjednávání do kanálu". "Ale pochopitelně asi bude debata vzrušená, protože ne všechno bylo vysvětleno a ne všechno je dokonale vyjednáno," řekl při příchodu novinářům. Zůstala podle něj různá podezření a šrámy na důvěryhodnosti. Nemyslí si, že rozhodující budou personální otázky, protože někteří ministři, které KSČM kritizovala, již odešli. Komunisté měli výhrady i proti kandidátovi ČSSD na ministra zahraničí Miroslavu Pochemu. Situace ale podle Dolejše byla vyřešena mezi prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Dolejš řekl, že komunisté budou chtít, aby jejich sedm priorit bylo zabezpečeno závazkem v toleranční smlouvě. "Protože sliby se slibují, blázni se radují. Je potřeba vědět, jak se bude postupovat od obecného ke konkrétnímu řešení," poznamenal.

Jak se komunisté zachovají 11. července při hlasování o důvěře vlády, je podle Dolejše otevřené. "Jenom odejít ze sálu a snížit kvorum dává poměrně dramatický vyděračský potenciál jednotlivcům zejména ze strany sociální demokracie nebo by mohlo přitáhnout k jednacímu stolu ještě pana (předsedu hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia) Okamuru a jeho stranu, což si nemyslím, že by bylo šťastné," řekl Dolejš.

Komunisté si pro toleranci kabinetu veřejně kladli především programové požadavky. Kabinet by měl podle nich například prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu, zdanit církevní restituce a chránit přírodní bohatství ČR mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí, či ochranou těžebních ložisek před "zcizením do zahraničních rukou".

Strana nebyla před sobotním rozhodování jednotná, už od nízkého podzimního volebního výsledku diskutuje, zda podpora vlády v čele s miliardářem Babišem nemůže preferencím před letošními komunálními volbami spíš uškodit. Předseda strany Vojtěch Filip vydal v úterý prohlášení, že kabinet a vztah KSČM k němu nebude až do sobotního rozhodnutí zhruba devadesátky členů ústředního výboru komentovat.