Kubera v Duelu Speciál: Babiš ve střetu zájmů nepochybně je

Ve čtvrtek si pozval moderátor do pořadu Duel Jaromíra Soukupa Speciál v TV Barrandov významného hosta - předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS). Společně se věnovali nejen aktuální politické situaci, kauze Andreje Babiše, ale také soukromí předsedy.

Kauza Andreje Babiše se již neprobírá jen na půdě České republiky, ale stala se záležitostí, kterou řeší i Evropa. Evropský parlament ve čtvrtek schválil usnesení vyzývající evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Mimo jiné požaduje také pozastavení evropských financí pro skupinu Agrofert.

K této diskuzi vyzval moderátor publikum, aby prozradilo, jak celou situaci vnímá. "Já si myslím, že je již zřejmé, že to není kauza, která hýbe pouze Českem, ale už celou Evropou. A to ukazuje, že něco na tom pravda bude. Myslím si, že teď už se to nedá považovat za tu nepřátelskou kampaň, jak Andrej Babiš upozorňuje," podotkl jeden z podporovatelů ODS.

Na něj navázal předseda Senátu. "Já tu událost velmi sleduji. Myslím si, že je stále důležité mít na paměti presumpci neviny, která je základním atributem demokracie. A pokud od toho ustoupíme, tak se začnou dít věci, které jsme v životě neviděli. Ale na druhou stranu to vůbec nic nemění na tom, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů - to pravda je," vyjádřil se Kubera.

Musím se krotit, přiznává předseda

Rovněž s moderátorem diskutovali o tom, zdali může nakonec tato kauza českému premiérovi zlomit vaz a ukončit tak jeho politickou kariéru. "Když se podíváte na to, co všechno se kolem osoby premiéra odehrávalo, všechno ustál a naopak mu preference vzrostly," poznamenal Soukup.

Kubera uvedl, že je to celkem logické a není se čemu divit. "Lidé se stavějí na slabší stranu, aby ji podpořili. Navíc, když do toho zamotáte nemoci a děti, v tu chvíli hrají velkou roli emoce. Nicméně abych se vyjádřil ještě k tomu, kdo zatáhl do celé kauzy děti Babiše - byl to sám premiér," vyjádřil se Kubera.

Téma kolem premiéra nakonec ukončila jiná diskuze. Soukupa zajímalo, co pro Kuberu znamená post předsedy Senátu. "Přiznám se, netušil jsem, že se moje plány tak zásadně změní. Ale musím říct, že je to pro mě velká změna, neboť jako řadový politik jsem si mohl dovolit říkat víc věcí, než nyní. Musím zkrátka dbát na to, co řeknu. Ale všichni mi stále říkají, ať se neměním a jsem stále tím, kterým jsem býval. A na to já říkám jen to, že starého psa nové kousky nenaučíš," uzavřel předseda Senátu.