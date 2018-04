Kupředu, rudá! Komunistům nastávají zlaté časy

Komunisté zažívají nejlepší období od listopadu 1989. Díky spojenectví s Andrejem Babišem mají prakticky vše, na co si ukážou. Jejich poslední úspěch ovšem zavání mezinárodní blamáží a ohrožuje dlouholeté klíčové partnerství s Izraelem.

Írán na podzim úspěšně vyzkoušel novou balistickou raketu, jež může nést až čtyři hlavice a má takový dolet, že dokáže zasáhnout Izrael. Ten na takové akce reaguje hrozbou bombardování Íránu. Šíitskou zemi obviňuje z touhy vymazat židovský stát ze světa.

Minulý týden francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová navštívili amerického prezidenta Donalda Trumpa - řešili s ním íránský jaderný program. Český prezident Miloš Zeman ve stejné době uspořádal na Hradě oslavu 70. výročí vzniku Izraele, kde označil za "sraby" všechny, kteří kritizují plánovaný přesun ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma - Česko tam v květnu zatím otevře honorární konzulát. A do této napjaté mezinárodněpolitické situace prosadila česká KSČM v takzvaném prvním čtení v Poslanecké sněmovně zrušení zákona zakazujícího českým firmám vyvážet komponenty do íránské jaderné elektrárny Búšehr. Podle neoficiálních informací to na izraelském velvyslanectví v Praze vyvolalo pozdvižení.

"Izrael je naším nejbližším spojencem, k němuž se hlásíme. Naše oficiální česká politika je navázána jako na prioritního partnera právě v tomto regionu na Izrael a dlouhodobě ty vztahy budujeme a podporujeme," varovala před komunistickým návrhem poslankyně Miroslava Němcová (ODS). Dodala, že nelze všechno měřit výhradně ekonomickými zájmy, "jestliže zde jsou politické a vojenské hrozby".

Návrh, aby byla komunistická předloha zamítnuta už v prvním čtení, ovšem nenašel dostatečnou podporu - ze 138 přítomných poslanců zvedlo ruku jen osmačtyřicet, především z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, a překvapivě rovněž u většiny ČSSD. Naopak další projednávání ve sněmovních výborech podpořilo vedle KSČM zejména ANO (až na pár výjimek), SPD a rovněž část Pirátů.

Izrael má strach

Jedním z pěti poslanců ANO, kteří hlasovali proti komunistickému návrhu, byl Miloslav Janulík, jenž je předsedou meziparlamentní skupiny přátel Izraele. Uvedl, že pár dní před jednáním o předloze hovořil o tomto návrhu s izraelským velvyslancem Danielem Meronem. "Jeho postoj jako reprezentanta státu Izrael je velmi negativní. Má k tomu zásadní výhrady, protože je to samozřejmě vnímáno jako symbolika," apeloval na poslance. TÝDNU posléze řekl, že Izrael má z Íránu velkou obavu. "Je to přirozený lidský strach," konstatoval Janulík. Dodal, že na Pražském hradě se minulý týden v rámci oslav 70. výročí vzniku židovského státu na toto téma mezi hosty hovořilo rovněž. "Potvrdil jsem si, že můj postoj je správný," řekl poslanec.

Komunisté ještě nemají vyhráno. O jejich návrhu na zrušení zákona z roku 2000, který zakazuje české dodávky do íránské jaderné elektrárny, se bude hlasovat ještě ve druhém a třetím čtení. KSČM se svůj záměr v minulosti pokoušela prosadit několikrát, ale ani jednou neuspěla. V minulém volebním období ve sněmovně narazil rovněž vládní návrh, proti němuž se dokonce postavila část poslanců ANO. Jenže nyní je jiná situace: komunisté jsou ve výhodě, protože vědí, že Andrej Babiš (ANO) nemá šanci bez jejich pomoci získat důvěru sněmovny pro svou vládu. Na druhou stranu si KSČM nepřeje předčasné volby, protože hrozí, že by se příště do sněmovny už nedostala.