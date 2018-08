Lidé z malých obcí na sociálních odvodech neušetří

Menšinová vláda ANO a ČSSD podle očekávání před poslanci nepodpoří lidovecký návrh, aby lidé ze znevýhodněných lokalit dostávali slevu 500 korun na sociálních odvodech. Má to pomoci zastavit vylidňování malých obcí. Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO), který novináře o postoji kabinetu informoval, je návrh nesystémový. Hrozilo by podle něj například účelové přihlašování se lidí do obcí, pro které by režim platil. Novelu bez ohledu na názor vlády projedná sněmovna.

"Sledujeme trend, kdy se počet obcí nad 500 obyvatel i počet jejich obyvatel zvyšuje a počet obcí do 500 obyvatel i počet jejich obyvatel neustále klesá," napsali předkladatelé v čele s bývalým ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. V kategorii obcí do 200 obyvatel podle nich klesl v letech 2001 až 2015 počet těchto obcí o 118 a počet obyvatel o 18.380. V kategorii do 500 obyvatel ubylo 35 obcí. Počet lidí, kteří v nich žijí, se snížil podle důvodové zprávy o 8480. V nejmenších obcích je podle autorů novely málo zaměstnavatelů a vysoká nezaměstnanost.

Na slevu by měli podle předlohy nárok zaměstnanci s nižším vyměřovacím základem, než je 1,5násobek průměrné mzdy. Slevu by mohli dostat jen v měsíci, v němž pracovali celou dobu, a to jen u jednoho zaměstnavatele, pokud by jich měli více. V případě, že by sleva na pojistném byla vyšší než reálný odvod, zaměstnanec by podle novely neodvedl nic. Seznam obcí, jichž by se zvýhodnění zaměstnanců týkalo, by vydávala vláda svým nařízením.

Vláda poukazuje i na to, že návrh by založil nerovnost jak mezi zaměstnanci, tak mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými, na které se sleva vztahovat nemá. Vládě se nelíbí ani to, že by seznam dotčených obcí stanovovala nařízením, protože podmínky nároku na slevu by tak definovala podzákonná norma. Návrh podle ní neřeší ani situaci, kdy by zaměstnanec uplatňoval slevu u více zaměstnavatelů.