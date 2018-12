Lidovci chtějí debatovat o situaci na D1. ANO nemá zájem

Sněmovna by se mohla ve čtvrtek zabývat dopravním kolapsem na dálnici D1, který nastal na zúženém modernizovaném úseku na Vysočině při sněžení minulý týden. Návrh poslanců opoziční KDU-ČSL na zařazení debaty na čtvrteční program nynější schůze dolní komora schválila. V úterý snahu lidovců o zařazení tohoto bodu na program vetovali poslanci vládního hnutí ANO.

Hnutí ANO předtím ale prosadilo, aby poslanci ve čtvrtek po pravidelných písemných interpelacích pokračovali v prvním čtení vládní novely zákona o elektronické evidenci tržeb. Sněmovna se k předloze vrátí pošesté, čelí tvrdé kritice pravicové opozice. Je tak možné, že by se na diskusi o situaci na D1 nemuselo dostat.

"Málokteré téma tolik hýbe českou společností. Všichni víme, že příčiny (kolapsu na dálnici) nejsou z minulého týdne, jsou dlouhodobé," uvedl za lidovce poslanec Vít Kaňkovský. Připomněl také úterní výrok ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) o tom, že modernizace dálnice pro letošek měla skončit v tomto úseku po předchozích odkladech do 16. prosince a všichni doufali, že do té doby kalamitní sníh nepřijde. Jestli si někdo myslel, že do 16. prosince nenasněží, nevím, jak se k tomu vyjádřit, jde o hazard," řekl Kaňkovský.

Ťok později uvedl, že chce Sněmovně vysvětlit, že nebyla jiná šance než přijmout posunutí termínu pro konec letošních prací, protože by na dálnici podle něho nastal ještě větší problém. Poukazoval také na to, že někdejší lidovecký ministr dopravy Milan Šimonovský sliboval rozšíření D1 na tři pruhy do roku 2010. Kdyby byl tehdejší slib naplněn, žádný problém by na dálnici nebyl, dodal Ťok.

Kaňkovský zdůraznil, že lidovci nežádají Ťokovu hlavu. "Žádáme řešení na dálnici D1," podotkl poslanec. Řekl také, že když je v sezoně 30 až 40 procent délky modernizované dálnice v omezeném provozu, motoristé by měli mít možnost jezdit po ní bezplatně, tedy i bez dálniční známky.