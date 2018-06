Malá ministryní spravedlnosti? Opozici se její nominace nelíbí

Piráti, ODS a TOP 09 kritizují nominaci poslankyně Taťány Malé (ANO) na ministryni spravedlnosti. Připomínají zejména její výrok o možném odkladu trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) do doby, než skončí volební období. Podle lidovců je zásadnějším problémem než výběr ministrů právě skutečnost, že je Babiš trestně stíhaný pro podezření z dotačního podvodu.

"‏Spravedlnost znamená měřit všem stejně. Pokud je nyní ministryní spravedlnosti paní Malá, která proslula výroky, že trestní stíhání je možné v případě premiéra Babiše odložit klidně i o čtyři roky, není spravedlnost v České republice v dobrých rukou," uvedl na Twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Malá v minulosti v souvislosti s možným vydáním Babiše k trestnímu stíhání pochybovala, zda soud musí rozhodovat o věci nyní. "Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky nebo než budou nové volby?" řekla tehdy.

Také ODS poukazuje na někdejší výrok poslankyně ANO. "Před zákonem si musí být všichni rovni. Všem se musí měřit stejným metrem. Uděláme maximum pro zachování právního státu," uvedla strana na Twitteru.

Vyjádření Malé připomněl i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "‏Mnozí tvrdili, že výroky k Čapímu hnízdu jsou pro Malou zcela diskvalifikující. Je to přesně naopak, tím Babišovi svou kvalifikaci prokázala. Zcela diskvalifikující pro výkon ministra spravedlnosti v jeho vládě by byl respekt k právnímu státu," napsal na Twitteru.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil v kritice Malé připomněl i její podnikání. "Taťána Malá je jako spolumajitelka insolvenční firmy ve střetu zájmů," upozornil.

Manžel Malé je insolvenčním správcem, a podléhá tak dohledu ministerstva spravedlnosti. Úřad jeho práci loni kontroloval dvakrát, sdělila mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová s tím, že v obou případech šlo o běžnou kontrolu v rámci předem stanoveného plánu. Napoprvé úřad neměl žádné výhrady. U druhé kontroly ministerstvo zjistilo pochybení, správní řízení však bylo následně zastaveno. Chyba podle mluvčí spočívala v tom, že zaměstnanec insolvenčního správce neumožnil nahlédnout do seznamu přihlášených pohledávek.

Pro lidovce je zásadnější problém než aktuální změny ve složení kabinetu osoba premiéra. "Ve vládě nemá být člověk, který je obviněn ze závažného trestného činu a nemá to být vláda, která je závislá na hlasech komunistů nebo SPD. Obě tyto podmínky splňuje tato vláda bez ohledu na to, kdo v ní je," řekl novinářům předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Babiš zveřejnil kandidáty na ministry v připravované koaliční vládě ANO a ČSSD, kterou mají ve sněmovně podporovat komunisté. Na třech z devíti ministerstev, které by si mělo ANO i v budoucím kabinetu podržet, udělal personální změny. Malá by měla nahradit Roberta Pelikána (ANO), který odchází z politiky, dosavadní ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) by měl na ministerstvu obrany vystřídat Karlu Šlechtovou (za ANO) a na ministerstvo průmyslu by měla přijít prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková místo Tomáše Hünera (za ANO). Důvody obměny Babiš neřekl.