Malá: Prostě nejsem plagiátor. Připouštím chyby v citacích

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) odmítla obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Na tiskové konferenci připustila, že v některých částech udělala chybu a zapomněla uvést citaci. Trvá však na tom, že jednala v dobré víře. Citace neuváděla podle dnešních standardů, což podle ní v době odevzdání prací bylo v pořádku. O záležitosti mluvila s premiérem Andrejem Babišem (ANO), odchod z funkce mu nenabídla.

Malá řekla, že nikdy "cíleně nic neopsala tak, aby školu nějak obalamutila". "Pokud jsem udělala nějaké chyby, tak se za ně strašně omlouvám," pokračovala. "Prostě nejsem plagiátor, nedělala jsem nic vědomě špatně, ke studiu jsem přistupovala se vší vážností a odpovědností," doplnila.

Odkázala na to, že svou zpochybňovanou práci na Mendelově univerzitě v Brně průběžně konzultovala s vedoucím své práce Zdeňkem Havlíčkem, totéž se podle ní týká i práce na Panevropské vysoké škole v Bratislavě. "Já jsem obě dvě práce obhájila a obě za A, to je poměrně zásadní věc," uvedla s tím, že obě práce prošly několika kontrolami.

"S premiérem jsem o tom mluvila. Vysvětlovala jsem mu situaci, že jsem v některých pasážích té diplomové práce zřejmě pochybila. Funkci jsem k dispozici nenabídla, myslím, že to není na pořadu dne," reagovala Malá na dotazy novinářů.

Podle dřívějších vyjádření Mendelovy univerzity Malá v roce 2005 v práci na téma Mikroklimatické podmínky v chovu králíků opsala 11 stran z textu studentky Zity Pavlišové, která podobné téma zpracovala o dva roky dříve. Podle univerzity by dnes práce nejspíš neprošla antiplagiátorským systémem a byla by vrácena k přepracování. Ministryně se dnes přesto ohradila proti tomu, aby byla práce označena za plagiát. "To je u shody ze 40 až 50 procent," podotkla.

Malá zdůraznila, že když první práci psala, bylo jí 24 let. Veškeré kroky prý činila s vědomím vedoucího práce, s nímž velmi intenzivně spolupracovala. "To, že posuzujete práci z roku 2005 pohledem dnešním, není objektivní, platí jiné normy. Nevidím důvod k tomu špinit a pošlapávat moji práci," řekla zástupcům médií.

"Asi jsem se v některých místech dopustila chyby, zapomněla citaci nebo něco podobného," připustila. Experti podle ní ale našli shody především v teoretické části, kde jde o rešerši literatury. "Důležitý je výzkum, který je naprosto originální a nezpochybnil ho vůbec nikdo. Cílem literární rešerše nebylo objevit něco nového, jen shrnutí teoretických východisek," dodala. Podle ní by "bylo hodně s podivem", že by se někomu snažila sebrat "stránku a tři odstavce", když její práce byla nadlimitní.

Kvůli podezřením, která se kolem prací objevily v posledních dnech, kritizovala účast Malé ve vládě sněmovní opozice. Někteří akademici včetně členů legislativní rady vlády (LRV) v internetové petici požádali Babiše, aby navrhl odvolání Malé. Ministryně v pondělí zmínila podpis člena LRV a docenta Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jana Wintra - uvedla, že si ho nesmírně váží a jeho výrok ji mrzí.

