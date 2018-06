Malá o diplomové práci: Možná jsem zapomněla někde citaci

Nová ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) v pátek znovu odmítla pochybnosti o originalitě své diplomové práce, o které Český rozhlas - Radiožurnál ve čtvrtek napsal, že v ní oslovení experti nalezli prvky možného plagiátorství. Řekla to v pátek na tiskové konferenci poté, co ji premiér Andrej Babiš jako poslední ministryni nové vlády uvedl do úřadu. Babiš novinářům řekl, že jde o kampaň a ministryně má jeho podporu.

"Velmi mě tato kauza mrzí, protože to téma, které jsem v diplomové práci psala, bylo téma, které mě zajímalo. Opravdu jsem se tomu věnovala řadu měsíců, využívala jsem různé zdroje. Bohužel nemohu vyloučit, že jsem někde zapomněla uvést citaci, ale určitě ne úmyslně" řekla Malá. Upozornila, že práce v pořádku prošla kontrolním systémem a u zkoušky ji obhájila.

V práci, kterou Malá sepsala v roce 2011 na soukromé vysoké škole v Bratislavě, našel systém na odhalování podvodů podle Radiožurnálu opakovanou shodu s příspěvky na internetu nebo s prací jiné autorky z Masarykovy univerzity v Brně. Bratislavská soukromá Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) uvedla, že diplomová práce Malé obstála ve standardním systému kontroly slovenského registru závěrečných prací studentů (CRZP). Podle dostupných informací ale slovenský systém ověřování tehdy nepracoval s databází českých prací.

Mezi prioritami ministryně zmínila například novelu insolvenčního zákona a novelu trestního řádu. "Určitě je prioritou zrychlení vymahatelnosti práva a co považuji v této chvíli za úplně nejdůležitější je zintenzivnění komunikace se všemi profesními skupinami, které po tom volají. Chci je zapojit do procesů, myslím, že pro řízení ministerstva je jejich hlas a jejich názor zásadní," řekla Malá.

Ministryně také plánuje diskutovat s předsedy krajských soudů o směrnici, která stanovuje pravidla pro výběr soudců. "Z jejich strany se ozývají nesouhlasné projevy a já bych ráda věděla, jaký je jejich názor a jaký v tom vidí problém," vysvětlila.

Malá je terčem kritiky ostatních stran

Malá měla původně do úřadu nastoupit po 17.00, uvedení se však o dvě hodiny opozdilo, protože se Babiš zdržel na jednání EU v Bruselu. "Myslím, že paní ministryně je pracovitá, má tah na branku, je komunikativní, to je taky důležité a určitě má moji plnou podporu," řekl premiér.

Malou kritizují opoziční Piráti, ODS a TOP 09. ODS Babiše vyzvala, aby ji do úřadu neuváděl. Odkázali při tom například na dřívější výrok Malé, kdy mluvila o možném odkladu Babišova stíhání v dotační kauze kolem Čapího hnízda do doby, až skončí volební období.

Server Aktuálně.cz ve čtvrtek zjistil, že Malá vykonávala koncipientskou praxi na plný úvazek ve městě Dolný Kubín v Žilinském kraji, téměř 300 kilometrů od svého tehdejšího bydliště. Sociální demokraté i někteří další zase v souvislosti s možným vládním angažmá Malé poukazovali na to, že kvůli obchodování partnera v oblasti insolvencí bude ve střetu zájmů. Malá v pátek řekla, že na praxi běžně dojížděla. "Dnes pracuji 220 kilometrů od domova, a nikomu to nepřijde divné, praxe byla 280 kilometrů od domova," řekla ministryně.

Po tiskové konferenci Babišovi skupina občanů předala dopis a vyzvala ho, aby odsoudil výroky poslance Milana Brázdila, který gaye a lesby označil za postižené lidi, kteří nemají nárok na to, aby byli manželé a měli děti. Babiš reagoval, že Brázdila již odsoudil a pokud se neomluví, požádá ho, aby se omluvil.