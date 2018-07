Malá po 13 dnech rezignovala. Spravedlnost dočasně povede Babiš

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) po 13 dnech končí ve vládě. Čelila obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Po jednání výboru hnutí ANO řekla, že kritiku považuje za mediální kampaň a trvá na tom, že nepochybila, přesto se rozhodla rezignovat.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš předpokládá, že nyní požádá prezidenta Miloše Zemana, aby ho dočasně pověřil řízením ministerstva spravedlnosti místo Malé.

Zatím bude hledat jiného kandidáta na ministra. Babiš předpokládá, že demisi Malé oficiálně dostane v úterý.

Taťána Malá ke své rezignaci na post ministryně spravedlnosti >> https://t.co/K0egqK8oQl pic.twitter.com/CLMApc3CSO - ČT24 (@CT24zive) 9. července 2018

"Díky této kampani, která je proti mně vedena, já už prostě nechci, aby bylo hnutí dál poškozováno, ani nově vznikající vláda," řekla Malá. Dodala, že nicméně trvá na tom, že při psaní svých diplomových prací se žádného pochybení nedopustila.

Premiér Babiš k tomu uvedl, že výbor vyjádřil Malé podporu a vedení hnutí je přesvědčeno o tom, že nepodváděla. Zachovala se podle něj statečně. "Je jasné, že pokud by nerezignovala, tak samozřejmě od rána do večera by to poškozovalo nejen hnutí, ale i vládu, která má dostat důvěru ve středu," uvedl. Dodal, že nepředpokládá, že by se kvůli demisi ministryně měl posunout termín hlasování o důvěře.

Prezidentu Babiš navrhne, aby řízením ministerstva pověřil jeho do doby, než se za Malou najde náhrada. O tom, kdo by to mohl být, premiér odmítl spekulovat.