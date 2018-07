Malá po 13 dnech rezignovala. Spravedlnost povede Babiš

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) po 13 dnech končí ve vládě. Čelila obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Po jednání výboru hnutí ANO řekla, že kritiku považuje za mediální kampaň a trvá na tom, že nepochybila, přesto se rozhodla rezignovat.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš předpokládá, že nyní požádá prezidenta Miloše Zemana, aby ho dočasně pověřil řízením ministerstva spravedlnosti místo Malé. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz ČTK sdělil, že prezident situaci bude řešit a Babiš ho již informoval.

Babiš zatím bude hledat jiného kandidáta na ministra. Předpokládá, že demisi Malé oficiálně dostane v úterý. "Předpokládám, že paní ministryně mi předá zítra (v úterý) demisi a já se spojím s panem prezidentem a budeme to řešit, aby to nenarušilo hlasování o důvěře vlády ve středu," prohlásil premiér.

Taťána Malá ke své rezignaci na post ministryně spravedlnosti >> https://t.co/K0egqK8oQl pic.twitter.com/CLMApc3CSO - ČT24 (@CT24zive) 9. července 2018

"Díky této kampani, která je proti mně vedena, já už prostě nechci, aby bylo hnutí dál poškozováno, ani nově vznikající vláda," řekla Malá. Trvá nicméně na tom, že při psaní svých diplomových prací se žádného pochybení nedopustila. Ještě na odpolední tiskové konferenci se přitom hájila a odstoupení odmítala, večer během jednání vedení ANO oznámila, že končí. "Já myslím, že je korektní hovořit nejprve s panem premiérem, se svými kolegy a až potom s médii," vysvětlila s tím, že šlo o její vlastní rozhodnutí.

Výbor podle Babiše vyjádřil Malé podporu a vedení hnutí je přesvědčeno o tom, že nepodváděla. "Výbor vyjádřil podporu Táně Malé, my jsme o tom přesvědčeni, že nepodváděla a že samozřejmě pokud nějaký student nebo dva studenti řeší, kolik průměrný český králík vyloučí trusu za den, tak asi je to stejné," řekl premiér.

Babiš: Zachovala se statečně

Malá se podle Babiše zachovala statečně. "Je jasné, že pokud by nerezignovala, tak samozřejmě od rána do večera by to poškozovalo nejen hnutí, ale i vládu, která má dostat důvěru ve středu," uvedl. Nepřepokládá, že by se kvůli demisi ministryně měl posunout termín hlasování o důvěře.

Prezidentovi Babiš navrhne, aby řízením ministerstva pověřil jeho do doby, než se za Malou najde náhrada. O tom, kdo by to mohlo být, premiér odmítl spekulovat.

Podle dřívějších vyjádření Mendelovy univerzity Malá v roce 2005 v práci na téma Mikroklimatické podmínky v chovu králíků opsala 11 stran z textu studentky Zity Pavlišové, která podobné téma zpracovala o dva roky dříve. Podobné pochybnosti existují také u druhé diplomové práce, kterou Malá později obhájila na Fakultě práva Panevropské vysoké škole v Bratislavě. První prací se bude zabývat etická komise Mendelovy univerzity.

Odvolání ministryně požadovala také internetová petice, kterou podepsalo přes 2500 lidí. Patří mezi ně i děkanky právnických fakult Masarykovy univerzity Markéta Selucká a Univerzity Palackého v Olomouci Zdenka Papoušková či členové legislativní rady Petr Bezouška, Stanislav Kadečka, Jan Wintr a Bohumil Havel. Malá radě jako ministryně spravedlnosti předsedala.

Kritičtí k Malé byli od počátku také opoziční politici - zpochybňovali její odbornou erudici, výroky ohledně Babišova stíhání nebo fakt, že její manžel vlastní firmy zabývající se insolvencemi a mikropůjčkami.