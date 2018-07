Maláčová: Politika je mi bližší. Cílem je stabilizovat ministerstvo

Nová ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová musí stabilizovat ministerstvo, kde chybějí náměstci i odborníci. Nejdůležitější věcí v nejbližší době je zvýšení platů ve veřejné sféře a navýšení minimální mzdy, sdělila ministryně časopisu TÝDEN.

Jaké budou vaše priority po nástupu do úřadu? Petr Krčál říkal, že jako první musí "dát dohromady" úřad po ministryni Němcové, stabilizovat jej personálně a vytvořit logickou strukturu a zrušit nesmyslné sloučení některých útvarů. Cítíte to také tak?

S Petrem Krčálem naprosto souhlasím, personální stabilizace ministerstva bude jedním z nejdůležitějších úkolů v následujícím období. MPSV chybí polovina odborných náměstků, ale i mnoho řadových expertů. Nějakou představu mám, v příštích dnech a týdnech se vše bude ujasňovat a doufám, že se nám ministerstvo podaří stabilizovat co nejdříve.

Mezi první kroky v nové pozici bude patřit setkání s odborovými organizacemi, které ještě za ministryně Němcové vyhlásily stávkovou pohotovost. V dopise státnímu tajemníkovi jako hlavní důvod označily způsob, jakým probíhalo zadávání práce. Zaměstnancům chodily pravidelně úkoly mimo pracovní dobu, třeba v šest ráno nebo v deset večer. Na jejich splnění měli třeba dvacet minut nebo čas od deseti večer do sedmi do rána, i když šlo o poměrně složité věci. Když budu mluvit ze své zkušenosti, úkolů byly často desítky, a i když jsme je v šibeničním termínu zvládli splnit, tak to pak týdny bylo bez zpětné vazby. Ale probíhaly tu i neustálé audity a kontroly ke všemu, panovala tu základní nedůvěra.

Mezi odborníky i politiky napříč spektrem jste chválena jako expertka, cítíte se už jako politička? Jaký princip třeba chcete hájit a prosazovat? Věříte, že pro to najdete u ANO pochopení?

Být expertkou a zároveň političkou se přeci nevylučuje. Tímto krokem se přesouvám do politiky, která je mi mnohem bližší. Ostatně jsem studovala politologii a politickou ekonomii a jsem již deset let členkou sociální demokracie. Zároveň je to výzva pro ČSSD a já mám možnost se zapojit a pomoct. Jsem přesvědčená, že pro sociálnědemokratická témata je tam velký prostor. Programové prohlášení zmiňuje z kompetencí MPSV 16 oblastí. Pokud bych ale měla zmínit to, co časově nejvíc hoří, začala bych navýšením minimální mzdy a navýšením platů ve veřejné sféře.

Jakou máte podporu v ČSSD? Žijete v Praze, ale stranicky jste ze Zlínska a nemáte formálně žádnou stranickou funkci. Nebude to brzda?

Nepovažuji to za brzdu. Členkou ČSSD jsem deset let. Odjakživa jsem se přitom zapojovala do odborného zázemí. Mám zkušenost ze Senátu i z Evropského parlamentu. Také ve standardních evropských stranách má člověk, pokud jde o politickou kariéru, dvě možnosti: tou první je cesta odspodu nahoru, od komunální politiky přes kraj až do vysoké politiky, nebo skrze odbornost. Tedy že se systematicky věnujete svému odbornému zázemí. A byť to u nás není obvyklé, já jsem si vybrala tu druhou cestu.

Jak se vám bude sedět ve vládě s hnutím ANO vedené trestně stíhaným oligarchou a podporované komunisty? Kde je práh, kdy to pro vás bude nepřijatelné?

Myslím, že tu debatu máme v rámci ČSSD za sebou. Jsem ráda, že vnitrostranické referendum trvalo několik týdnů, měli jsme prostor pro důkladnou debatu. Nakonec se ukázalo, že většina straníků je pro vstup sociální demokracie do vlády. A osobně si myslím, že to není černobílé. Není to přece pouze o legitimizaci Andreje Babiše. Cílem všech politických stran je prosadit aspoň část svého programu a my účastí ve vládě tuto možnost dostáváme. A já si myslím, že bychom se takové příležitosti měli chopit.

