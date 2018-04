Malý krok pro prezidenta, velký pro nás, zní z KSČM po projevu Zemana

Komunisté přijali projev prezidenta Miloše Zemana na sjezdu KSČM rozdílně. Předseda Vojtěch Filip uvedl, že mu nevadila žádná pasáž, podle předsedy poslaneckého klubu Pavla Kováčika odpovídal prezidentovým názorům. Marta Semelová, jež patří k radikálnímu křídlu ve straně, pokládá Zemanovo vystoupení za jednostranné.

Zeman mluvil o tom, že takzvaný Vítězný únor v roce 1948 byl ve skutečnosti prohraný únor a doporučil KSČM sebereflexi.

"To, že s některou částí jeho projevu nemusím souhlasit, neznamená, že neoceňuji to, že přijel na sjezd a poděkoval našim členům jako voličům, kteří se také zasloužili o to, že byl zvolen do funkce prezidenta," řekl Filip. Skutečnost, že má Zeman na určité historické etapy jiný názor než Filip, prý není překážkou pro jejich další komunikaci.

Kováčik pokládá za rozhodující, že Zeman na sjezd přijel a k delegátům promluvil. "Pro mě to znamená malý krok pro pana prezidenta, ale velký krok pro komunistickou stranu," řekl. Ohledně obsahu projevu Kováčik podotkl, že "je to starý Miloš Zeman, jak ho znám z řady jeho vystoupení a projevů". Zeman ale podle něho možná přeslechl usnesení KSČM z roku 1990, v němž se strana omluvila a které sebereflexi podle něho obsahuje.

"Nebudu projev pana prezidenta nijak komentovat. Byl to podle mě jednostranně zaměřený projev," řekla bývalá poslankyně Semelová.

Naopak místopředsedovi KSČM Jiřímu Dolejšovi, jenž se řadí k liberálnímu křídlu, se Zemanovo vystoupení líbilo. "Zeman se projevil skutečně jako demokratický socialista," řekl Dolejš. Doufá, že KSČM má záležitost vyřešenou a nebude se vracet do dob, kdy panovaly pochyby o tom, že se distancuje od zneužívání moci v minulosti a že by se snad chtěla vracet k byrokratickým pořádkům. "Prohra byl monopol moci, byrokracie a nerespektování názorů lidí," dodal.

Někdejší poslankyně KSČM Soňa Marková uvedla, že Zeman vystoupil v očekávaném duchu, projev hodnotila jako povedený. "Musím se hluboce sklonit před jeho schopností být nad věcí a s určitou dávku humoru říkat záležitosti, které přesně charakterizují určitý vývoj ve společnosti," uvedla Marková. Nesouhlasí ale se Zemanovým hodnocením nedávné minulosti.