Maroko je naše brána do Afriky, řekl Babiš. Jel i rychlovlakem

Maroko by se mohlo stát největším ekonomickým partnerem České republiky na africkém kontinentě. Česko s Marokem jedná o spolupráci v automobilovém, leteckém či zbrojním průmyslu. Novinářům to na Česko-marockém podnikatelském fóru řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Přes Maroko by se podle něj čeští výrobci rádi dostali i na trhy dalších afrických států. Největší obchodní výměnu v rámci Afriky má nyní Česko s Jihoafrickou republikou.

Za minulého režimu Babiš v Maroku přes pět let pracoval pro socialistický podnik zahraničního obchodu, do země se nyní vrátil po 27 letech na dvoudenní návštěvu. Se svým marockým protějškem, zástupci parlamentu a ministrem zemědělství jednal o hospodářské spolupráci.

"Maroko má potenciál být největším naším ekonomickým partnerem v Africe. Je to křižovatka mezi Evropou a Afrikou. Je na nás, jakým způsobem to využijeme," uvedl Babiš. Při své dvoudenní návštěvě opakovaně řekl, že Maroko považuje za bránu do Afriky.

Premiér se setkal se zástupci marockých investičních skupin. Jednání se týkala rovněž obnovitelných zdrojů, leteckých a zbrojních dodávek. "Maroko ročně investuje do vojenské techniky až čtyři miliardy eur (téměř 104 miliard korun)," poznamenal Babiš. Znovu zopakoval, že Maroko je největším výrobcem automobilů v Africe a že české firmy by se mohly stát jeho subdodavatelem.

Sto kilometrů za půl hodiny

Český premiér se zajímal také o projekt rychlovlaku, jehož provoz byl slavnostně zahájen v polovině listopadu. Linkou se svezl z Rabatu do Casablanky. Stokilometrová trasa zabrala necelou půlhodinu. "Já jsem si tuhle cestu objednal, když jsem četl, že (francouzský) prezident (Emmanuel) Macron otevřel tuhle trať," řekl Babiš. Podle něj vlak jezdí rychlostí 320 kilometrů v hodině, mezi Rabatem a Casablankou se ale zatím pohybuje po starých kolejích stošedesátikilometrovou rychlostí. Po trase vyrostla čtyři nová nádraží. "Asi je tady jiný stavební zákon a nemají aktivistické organizace, které brání v těch investicích," poznamenal premiér.

V Maroku se Babiš zajímal také o zemědělství a setkal se s šéfem tohoto resortu. Mluvili mimo jiné o případném dovozu ovoce z Maroka či o tom, jak se v této severoafrické zemi podařilo malým obchodníkům odolat velkým řetězcům. Důvodem je prodej na dluh, popsal premiér. Babiš vlastnil zemědělský a potravinářský podnik Agrofert, který převedl do svěřenských fondů. Nyní čelí podezření, že má na firmu stále vliv.

Podle šéfa svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka je to poprvé, co se Babiš s podnikateli vypravil mimo Evropu. Premiéra doprovázely čtyři desítky zástupců českých firem.

"Zvolit si za cíl první cesty Maroko, to je velmi silný signál. Vím, že tak (Babiš) učinil proto, že má k této zemi silnou citovou vazbu," řekl na fóru šéf konfederace marockých podnikatelů Saláhaddín Mizuár. Dodal, že Maroko provedlo řadu reforem a chce se víc otevřít. Budoucí rozvoj Evropy bude záviset i na spolupráci s Afrikou, míní Mizuár.

Maročtí politici a podnikatelé by měli příští rok přijet do Prahy. Do Maroka by se zase měl vypravit prezident Miloš Zeman, dodal Babiš.