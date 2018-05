Milan Štěch: Babiš své sliby stejně nedodrží

Sociální demokracie by neměla zachraňovat Andreje Babiše a podporovat vládu, už jednou na to doplatila, varuje předseda Senátu Milan Štěch. Popisuje, jak mu předseda ANO vyhrožoval, a doufá, že voliči prohlédnou a vrátí se zpět k ČSSD. Vysvětluje své někdejší členství v KSČ i vztah k současné KSČM.

Senátoři ČSSD ostře vystoupili proti účasti své strany ve vládě s ANO, nebylo to vůči předsedovi Janu Hamáčkovi a místopředsedovi Jiřímu Zimolovi nefér? Neměli jste počkat, až co vyjednají?

A nechat se kritizovat, proč jsme se neozvali dříve? Minimálně na třech zasedáních vedení ČSSD jsme já i předseda senátorského klubu Petr Vícha vznášeli zásadní výhrady, ale nikdo na ně nereagoval. Naše vystoupení nebyla prvoplánová akce, nýbrž pravidelná tisková konference klubu při schůzi Senátu. Otázky na náš postoj jsme prostě dostávali a nechtěli jsme se schovávat za vyhýbavé odpovědi, říkat "my nic, my muzikanti" by bylo neseriózní.

Senátorka za ČSSD Eva Syková však tvrdí, že klub o vládě vůbec nejednal a odmítavý postoj k vládnímu angažmá má jen několik jednotlivců. Jak to tedy je?

Kolegyně Syková byla z posledních čtyř schůzí klubu pouze na dvou a na zbylých pouze zčásti, takže možná není úplně v obraze. Dlouhodobě podporuje účast ve vládě a já jí její názor nezazlívám. Je s ním však osamocena, ze čtyřiadvaceti senátorů v klubu ČSSD je provládní jen ona. I ti, co zpočátku váhali, začali být proti, když viděli, jak se Andrej Babiš chová k sociální demokracii.

Není to ze strany senátorů předvolební taktika, když polovina klubu na podzim obhajuje mandát a chtějí se tím v očích voličů zviditelnit?

Vždy v tom můžete najít různé motivy, ale tady jde skutečně o názor opřený o zkušenosti uplynulých čtyř let. Víme, jak se Babiš choval, celé čtyři pracoval na tom, aby poškodil ČSSD, jako například v kauze lithium a memoranda, která nás stála odhadem tři až čtyři procenta hlasů ve volbách. Bohužel úspěšně vyvolal dojem, že je spasitel České republiky, který vše zachrání. Když jsme vyhráli volby a měli odpovědnost za sestavení vlády, s nikým jiným než s ANO to nešlo. Tentokrát nás nic nenutí.

