MŽP vypsalo novou výzvu programu dešťovka pro obce

Ministerstvo životního prostředí v pondělí vypsalo výzvu s dotací jedné miliardy korun na projekty takzvané velké dešťovky pro obce. Úřad tím podpoří hospodaření se srážkovou vodou, obce a města mohou postavit například velké nádrže pod komunikacemi. Na tiskové konferenci po druhém jednání Národní koalice pro boj se suchem to řekl ministr Richard Brabec (ANO). Úřad také připravuje sedmiletý výzkumný projekt Prostředí pro život. Výzkum týkající se boje se suchem ministerstvo podpoří zhruba dvěma miliardami korun, podobnou částku investuje také do dalších oblastí výzkumu životního prostředí.

Program zvaný velká dešťovka slouží obcím a městům například k tomu, aby si v rámci rekonstrukcí udělaly nádrže na dešťovou vodu pod komunikacemi, vystavěly zelené střechy, vyměnily nepropustné povrchy za propustné nebo odvodnily parkoviště do zasakovacích pásů. Podle údajů ministerstva si obce dosud zažádaly o více než 60 milionů korun, nyní mají k dispozici další miliardu poskytovanou z evropských fondů.

Ministerstvo také připravuje sedmiletý výzkumný program Prostředí pro život, který podpoří zhruba čtyřmi miliardami korun. Asi polovina částky je vyčleněna na výzkum v oblasti boje se suchem. Program má celkem šest tematických priorit. První veřejné soutěže by měly být vyhlášeny do poloviny roku 2019. Resort je gestorem obsahu programu, administraci bude mít na starosti Technologická agentura ČR.

"Nemáme ještě specifikované konkrétní projekty, ale bude to do všech oblastí, které si lze v boji se suchem představit. Od předpovědního systému hydrometeorologie přes konkrétní opatření typu umělé infiltrace, zadržování vody v krajině, využití srážkových vod. Je to celá skupina oblastí. Program je nový, ještě není schválený," řekl Brabec. Návrh by měl brzy předložit vládě.

Úřad na letošní rok plánuje také realizaci dvou pilotních projektů umělé infiltrace. "Zjednodušeně řečeno, využíváme toho, že ve chvíli, kdy je vody hodně v povrchových tocích, ji účelově čerpáme a necháme ji zasakovat do podzemí, kde ji potom máme jako v pomyslné kasičce a můžeme ji použít, až ji budeme potřebovat," vysvětlil Brabec.

Celkově podle Brabce za zhruba rok a půl jeho úřad uskutečnil takřka 320 projektů, díky nimž asi 145 tisíc lidí získalo nové zdroje pitné vody. Dotace byly určeny například na prohloubení studní či výstavbu nových vrtů. Na boj se suchem cílí také pokračující program dešťovka pro domácnosti, ze kterého ministerstvo podporuje zakoupení a instalaci nádrží na shromažďování dešťové vody určené k zalévání nebo splachování či systémy na přečištění vody. Resort dosud schválil přes 3700 projektů za necelých 170 milionů korun.

Za posledních zhruba pět let ministerstvo z evropských i národních zdrojů podpořilo více než 6000 projektů za sedm miliard korun na zadržení vody v krajině. Jde o stovky rybníků, tůní, mokřadů či úpravu vodních toků. Pro letošní rok jsou vyčleněny další dvě miliardy, v roce 2020 by měla být částka podobná.