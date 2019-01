Na oznámení Jaromíra Soukupa se dívalo čtvrt milionu diváků.

Generální ředitel a moderátor Jaromír Soukup si prostřednictvím televize Barrandov připisuje další úspěch, kterým se stalo včerejší vysílání pořadu MOJE ZPRÁVY, které zasáhlo přes čtvrt milionu diváků, a stalo se tak nejsledovanějším formátem skupiny.

Ve středu 16. ledna odvysílala televize Barrandov avizovanou premiéru pořadu MOJE ZPRÁVY. Moderátor pořadu Jaromír Soukup v něm oznámil založení politického hnutí. "Úderem dnešního dne zakládám politické hnutí LIST JAROMÍRA SOUKUPA, jehož cílem je bránit české národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy. Nestanovuje si nesplnitelné cíle, ale každý rok uvede seznam konkrétních věcí, jež je potřeba změnit," řekl moderátor. Včerejší premiéru pořadu si nenechalo ujít v průměru 288 tisíc diváků starších 15 let při podílu 7,2 procenta. Alespoň tři minuty v kuse vysílání vidělo 364 tisíc diváků.

Podívejte se na oznámení Jaromíra Soukupa:

"Podle mého názoru už bylo dost politiky, která zůstává jen u slibů. Proto jsem se rozhodl aktivně vstoupit do dění bez výmluv a prázdných řečí. Denně se potkávám se spoustou lidí, kteří se mi svěřují se svými problémy, takže moc dobře vím, co občany České republiky trápí. Prostřednictvím svého hnutí se chci postavit za všechny ty, kteří mají pocit, že jejich hlas není dostatečně slyšet! A včerejší čísla sledovanosti jenom potvrzují, že to bylo správné rozhodnutí," okomentoval úspěch Jaromír Soukup, generální ředitel televize Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media.

EXKLUZIVNÍ komentář prezidenta republika Miloše Zemana ke vzniku nového hnutí již dnes ve 20.30 hodin na TV Barrandov v TÝDNU s prezidentem.