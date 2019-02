Návrh na zrychlení stavebního řízení asi ve vládě narazí

Návrh poslanců TOP 09 na zkrácení stavebního řízení narazil v připomínkovém řízení na výhrady řady ministerstev. Opoziční TOP 09 chce do stavebního zákona vložit například fikci souhlasu a navrhuje také, aby si stavební úřady samy zjišťovaly stanoviska dotčených úřadů. Ministerstvo pro místní rozvoj však s návrhem zásadně nesouhlasí, ministerstvo dopravy doporučuje vládě vyslovit nesouhlas. Vláda by měla předlohu projednat v příštím týdnu.

Vláda již začátkem února vyjádřila nesouhlas s obdobným návrhem ODS, která rovněž navrhovala zavedení fikce souhlasu. Ministerstvo pro místní rozvoj chce se stejným institutem přijít samo v novém stavebním zákoně.

Návrh TOP 09 zavádí především fikci vydání závazného stanoviska, pokud dotyčný úřad nevydá toto stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti. "Dotčené orgány však zákonné lhůty pro vydání stanoviska nedodržují. Námi navrhovaná fikce souhlasu znamená, že pokud se dotčené orgány v zákonné lhůtě nevyjádří, pak se má za to, že se záměrem stavitele souhlasí a územní rozhodnutí nebo stavební povolení lze vydat," uvedla již dříve místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Předkladatelé poukazují také na množství stanovisek a vyjádření různých orgánů, které musí stavebník obstarat, například od hasičů nebo provozovatelů sítí. Proto by si je měl podle nich obstarat stavební úřad sám. Chtějí také zrušit závazné stanovisko orgánů územního plánování, tedy úřadů v obcích s rozšířenou působností, které zavedla novela stavebního zákona od loňského roku.

Ministerstva nesouhlasí

Ministerstvo pro místní rozvoj na vládním webu uvádí, že s návrhem poslanců zásadně nesouhlasí, protože by to zmařilo jeho legislativní snahy o rychlejší správní řízení. Pokud je o fikci souhlasu, je podle MMR poslanecký návrh navíc v rozporu s pravidly EU. Ministerstvo dopravy navíc uvádí, že problematiku, kterou řeší poslanecký návrh, by měl řešit vládní návrh. Pokud by si měly stavební úřady samy zjišťovat stanoviska, vedlo by to podle MD k jejich neúměrnému zatížení.

Nesouhlasné stanovisko zaujalo také ministerstvo vnitra, které uvádí mimo jiné, že navrhovaná úprava bude nákladná, protože úřady budou muset při zjišťování stanovisek rozesílat projektové dokumentace všem dotčeným orgánům, budou řešit jejich nedostatky, případně je vracet stavebníkovi k opravě a doplnění, a následně je opětovně rozesílat dotčeným orgánům. Nesouhlasné stanovisko doporučilo i ministerstvo zemědělství.

Poslanecké předlohy se zastala Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. "Jsme toho názoru, že současná praxe je neudržitelná a je zapotřebí její změna," uvádí. Je připravena materiál podpořit, pokud bude koordinován s vládní novelou zákona o urychlení výstavby dopravní a energetické infrastruktury a s vládní rekodifikací stavebního práva.