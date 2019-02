Někteří členové nám papalášstvím kazí obraz strany, kritizoval Babiš

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš v projevu na celostátním sněmu kritizoval papalášství, které se podle něj v hnutí začíná projevovat. Jako příklad uvedl registrační značky na autech nebo luxusní superby. Řekl také, že vidí někdy snahu o privatizaci krajských organizací. V projevu slíbil zrušení superhrubé mzdy, snížení daní zaměstnancům, důležitá je podle něj také revize sociálních dávek či omezení počtu kontrol podnikatelů.

"Víte, jak často mluvím a kritizuji kumulaci funkcí, zneužívání výhod, drahá služební auta, prostě papalášství. To se začíná objevovat i u nás," poznamenal Babiš. "Primátorské SPZ, milionové superby a podobné nesmysly. Když to čtu v médiích, tak jsem naštvaný a stydím se za to, jaké lidi naše krajské organizace vybírají na kandidátky," doplnil. Konkrétní osoby nejmenoval. Registrační značku "na přání" s nápisem PRIMATOR má děčínský primátor za ANO Jaroslav Hrouda. Jeho služební auto Škoda Superb Laurin & Klement stála milion korun.

Podle Babiše se někteří členové ANO zajímají o volby pouze tehdy, když v nich sami kandidují, a nepracují pro hnutí jako celek. "Nezakládáme nové buňky, stále máme problém s příjímáním nových a schopných lidí. V některých krajích vidíme snahu o privatizaci krajských organizací. Nebo třeba kumulace funkcí je obrovský problém," poznamenal. "Někteří z nás se mohou snažit bojovat za hnutí, za jeho obraz ze všech sil, a potom přijdou kolegové, kteří nám to kazí, což mě značně znechucuje. Každý z vás by si měl sáhnout do svědomí a uvědomit si, proč jsme šli do politiky," dodal.

Konec superhrubé mzdy a nižší daně

Babiš vyzval členy, aby se věnovali práci pro lidi a snažili se o dobré jméno hnutí. Úspěšné může být podle něj pouze permanentní prací a dodržováním základních hodnot.

V další části svého třičtvrtěhodinového projevu slíbil Babiš mimo jiné zrušení superhrubé mzdy a snížení daní zaměstnancům. Takzvaná superhrubá mzda funguje od roku 2008 a znamená, že základem daně z příjmů zaměstnanců je hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojistné.

V energetice odmítl energetický mix založený podle německého vzoru na obnovitelných zdrojích. "My máme jádro a to chceme nadále rozvíjet a obnovovat," řekl. Česko se podle něj neobejde bez výstavby jaderných bloků.

Vláda by se podle něj měla také zaměřit na revizi sociálních dávek nebo na rodinnou politiku. Pochválil Maďarsko a jeho nový plán na zvýšení porodnosti. "Neříkám, že půjdeme identickou cestou, ale je to správný postup ke zvyšování porodnosti," poznamenal.

Podnikatelům chce ulevit například tím, že stát by omezil kontroly nejvýše na pět za rok. Chce také zavést paušální daň placenou jednou částkou. Na adresu elektronické evidence tržeb, která ve Sněmovně budí velký odpor opozičních stran, řekl, že poctiví živnostníci ji vítají. Svoji představu shrnul jako malý a levný stát, který nikoho neotravuje. Stát se podle něj musí vžít do malého živnostníka, aby věděl, co ho trápí.