Někteří ministři "jedou na jedničku". Kdo se bojí o místo?

Premiér Andrej Babiš (ANO) již v několika rozhovorech nevyloučil, že v letošním roce vymění některé ministry. Představitelům KSČM, kteří vznik vlády podpořili, premiér údajně přislíbil rekonstrukci vlády po březnu, kdy má volební sjezd druhá koaliční strana ČSSD. Zástupci sociálních demokratů ale mohou být v klidu. Podle informací TÝDEN.CZ má premiér největší výhrady k lidem nominovaným hnutím ANO: lepší výsledky by si údajně představoval od ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové a šéfa resortu školství Roberta Plagy.

Rekonstrukci vlády nevyloučil Babiš už v novoročním rozhovoru pro Českou televizi. Následně svůj záměr potvrdil i po novoročním obědě s prezidentem Milošem Zemanem a naposledy v nedělní Partii na TV Prima. Jenže zatímco KSČM, která menšinovou vládu ANO a ČSSD podporuje, by si přála odchod ministra dopravy Dana Ťoka (ANO), ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), sám premiér má jiné adepty na výměnu. Dotyční členové kabinetu prý ale ještě dostanou šanci ke zlepšení. V Partii Babiš uvedl, že "někteří ministři jedou na jedničku" a diskuse o změně by je mohla motivovat k "přeřazení na dvojku."

Chodí tam vůbec?

O konkrétních jménech se předseda vlády údajně zmínil při setkání se zástupci průmyslu a vědy minulý týden. Rekonstrukce ale neproběhne dříve jak v dubnu, spíše v květnu.

Premiér je nespokojený s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem. "Je to želé. Vůbec mě nebaví a nebaví snad nikoho. Sedí vůbec na té vládě?" podotkl údajně Babiš o ministrovi, který je skutečně mediálně takřka neviditelný.

Spokojení s ním prý dlouhodobě nejsou ani poslanci ANO zastoupení v ústavně-právním výboru Sněmovny, o nedostatku zákonů k podpisu už prý hovořil dokonce i prezident Miloš Zeman, kterému činnost z oblasti spravedlnosti přibližuje členka jeho poradního sboru a někdejší respektovaná nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová.

Těžká komunikace s Novákovou

Nahnuté to má i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Na tu si v rámci setkání zástupci průmyslových velkopodniků stěžovali, že v resortu málo hájí průmyslové odvětví a na ministerstvu kvůli vyhazovu klíčových lidí rozpoutala chaos, v němž se už nikdo nevyzná. "Vím to. Nejste první, kdo mi to říká. S ní je komunikace strašně těžká," reagoval prý Babiš.

Třetí osobou, která bude muset obhajovat výsledky své práce, je ministr školství Robert Plaga. O jeho odvolání již na začátku roku spekulovala Česká televize. Před zástupci vědy Babiš své výhrady k ministru potvrdil. Premiérovi se nelíbí, že Plaga není schopný najít společnou řeč s hejtmany, kteří zajišťují chod regionálního školství. Také prý jen málo veřejnosti prodal navýšení platů učitelů. "Stojí to miliardy a oni v těch médiích píšou, že si učitelé stěžují, že chtějí protestovat. Co to jako má být co? Nikdy se učitelé nebudou mít dobře jako za nás. Proč jim to nevysvětlí?" uvedl údajně Babiš.

Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček výměny ministrů za svou stranu již dříve odmítl. Na březnovém sjezdu se očekává, že potvrdí svou pozici a jako předseda strany i nadále povede ministerstvo vnitra. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová kandiduje na místopředsedkyni strany, stejnou pozici by rád získal i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Ministr zemědělství Miroslav Toman pak má přímou podporu z Pražského hradu.