Není čas odpočívat v opozici, je přesvědčen Jiří Zimola

"Sedm procent voličů, kteří nás volili, chtějí, abychom prosazovali náš program, co nejvíce to půjde. To je možné pouze tím, že se budeme aktivně podílet na vládě," tvrdí kandidát na předsedu ČSSD Jiří Zimola, bývalý jihočeský hejtman.

Proč kandidujete na předsedu ČSSD?

Já už se prostě nemůžu dívat na to, jak se ČSSD propadá níž a níž. Po fiasku v parlamentních volbách za mnou chodila řada našich členů a přesvědčovala mě, abych kandidoval. Očekával jsem od stávajícího vedení jakoukoli sebereflexi a zahájení široké vnitrostranické diskuse. To se nestalo. Když se mi navíc začali ozývat členové našich odborných komisí a stěžovali si na nezájem a nekomunikaci stávajícího vedení, rozhodl jsem se do toho jít.

Myslíte, že přesvědčíte delegáty a veřejnost, že dokážete stranu dostat zpět na výsluní, když máte "na krku" kauzu rekreační chalupy na Lipně?

Doufám, že ano. V tuto chvíli to vypadá, že je vyšetřování ukončeno, protože žádný trestný čin nebyl spáchán. Moje pověst utrpěla šrámy, které se bohužel léčí pomalu. Jezdím po celé zemi, potkávám se s lidmi z naší členské základny a mluvím s nimi. Vím, s čím jsou nespokojeni a co by si přáli: vrátit značku sociální demokracie zpátky na vrchol politické scény. Nabízím dlouholetou zkušenost z komunální a regionální politiky a za sebou všechny vyhrané volby.

Kdo by měl být s vámi jako předsedou v nejužším týmu?

Máme řadu šikovných a úspěšných komunálních a regionálních politiků, kteří neměli možnost dosud promlouvat do celostátního vedení. Před námi jsou navíc komunální volby, což byla vždy základna sociální demokracie a o tu nesmíme přijít.

Má jít ČSSD do vlády s ANO? I v případě, že by v ní byla trestně stíhaná osoba?

Vždy jsem respektoval výsledky voleb a to, jak voliči rozdali karty. Politici by s nimi měli umět hrát a pokusit se sestavit vládu, která bude pracovat ve prospěch země. Pokud do ní bude přizvána i sociální demokracie, vidím to jako logickou věc, které bychom se neměli bránit. Samozřejmě za podmínky, že budeme mít možnost splnit maximum z našeho programu. Andrej Babiš nebyl pravomocně odsouzen, proto k němu přistupuji jako k nevinnému člověku.

Má se ČSSD účastnit vlády podporované KSČM nebo SPD? Jaká by byla podle vás nejlepší možná konstelace?

Ideální vládní konstelace je taková koalice, která bude mít alespoň 101 hlasů a dostane důvěru Poslanecké sněmovny. Stabilní vládu Česká republika v tuto chvíli nutně potřebuje. Pokračování koalice na půdorysu ANO, ČSSD a KDU-ČSL opírající se o 103 hlasů by mohla být řešením.

Neměla by si ČSSD odpočinout v opozici a zregenerovat se?

Není čas odpočívat v opozici. Těch sedm procent voličů, kteří nás volili, chtějí, abychom prosazovali náš program, co nejvíce to půjde. To je možné pouze tím, že se budeme aktivně podílet na vládě a tu jejich důvěru si odpracujeme.



Pokud budou na podzim předčasné volby, byl byste jako předseda volební lídr?

Jako politici bychom měli udělat vše pro to, aby předčasné volby nebyly. Byl by to jen důkaz selhání politického systému. Musíme se mezi sebou dohodnout v rámci hřiště, které nám voliči vykolíkovali.



