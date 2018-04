"Nevěřím Babišovi, budeme jen loutkou!" Štěch do vlády nechce

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) není zastáncem toho, aby sociální demokracie šla do vlády s hnutím ANO. Levicovému programu Andreje Babiše se podle něj nedá věřit. "Podle mého názoru to dělá jen proto, aby získal voliče a pak mohl realizovat svoje záměry," řekl Štěch. Rozhovor s ním přinesl server iROZHLAS.cz.



Na královéhradeckém sjezdu ČSSD, kde se stal novým lídrem Jan Hamáček, se vedení ČSSD rozhodlo, že bude s ANO jednat o koalici. Ne všichni ale byli zajedno. "Já nejsem podporovatelem toho, abychom s hnutím ANO, které má vést ve vládě Andrej Babiš, dojednávali vládní spolupráci," řekl Štěch.

"Respektuji, že se sjezd usnesl o vládě jednat, byl tam ale také požadavek, aby v případně dojednané vládě nebyl Andrej Babiš," dodal v rozhovoru pro iROZHLAS. Nicméně to se zatím nepodařilo sociálním demokratům v jednáních s ANO vyjednat.

Štěchovi na potenciální koalici s ANO vadí především jeho předseda: "Andrej Babiš je trestně stíhaný a sociální demokracie v minulosti i své lidi, kteří měli problémy tohoto rázu, a i třeba daleko menší, z pozic stahovala nebo jim nedovolila, aby kandidovali. Každý sociální demokrat, když chce kandidovat do zastupitelských funkcí, musí doložit čisté lustrační osvědčení. Proč bychom se tedy k Andreji Babišovi měli chovat velkoryseji, než se chováme k vlastním členům?"

Nepřirozený program

Štěch se také podivuje nad tím, jaký program se snaží vítězná strana podzimních parlamentních voleb prosadit. "Vsadil na to, že potřebuje získat silnou pozici a představuje program, který je dost levicový. Vzhledem k tomu, že je oligarcha a velkopodnikatel, to pro něj není přirozené," uvedl.

"Podle mého názoru to dělá jen proto, aby získal voliče a pak mohl realizovat svoje záměry, které má především v dalším nabývání majetku. Já programu ANO nevěřím. Andrej Babiš je také znám tím, že velmi často mění své názory. Takže některé věci, které může našim vyjednavačům slíbit, může po čase odvolat," varoval.

ČSSD si rozhodne ve vnitrostátním referendu, zdali půjde s ANO do vlády. Štěchova podmínka je jasná: nejít do vlády s trestně stíhaným premiérem. Zároveň ale nastínil ještě jednu prioritu, bez které si nedokáže spolupráci dvou stran představit. "Rozhodující by pro mě bylo to, zda by hnutí ANO ustoupilo v oblasti daní. Měli bychom usilovat o zachování daňové kvóty, v globálu daně nezvyšovat, ale provést daňové přerozdělení. A zavést daňovou progresi, abychom ulevili těm nejslabším," prozradil.

Babiš je za hranou

I kdyby ANO ustoupilo v otázce progresivní daně, Štěch bude i na dále proti utvoření koalice. "Ne, nepodpořím (koalici). Z principiálních důvodů. Nevěřím, že se Andrej Babiš změní. Je za hranou toho, co by mělo být v politice přijatelné," uvedl své jasné stanovisko.

Štěch v rozhovoru také potvrdil své obavy z toho, že ČSSD by ve vládě byla pro ANO spíše jen loutkou. Jeho podezření plynou z vyjádření samotného Babiše. "To nebezpečí existuje o to více, že Andrej Babiš bude sociální demokracii do pozice loutky směrovat. O podporu údajně stojí a vyjednává, ale když jsem viděl jeho vzkazy na Facebooku z poslední doby, mířené k ČSSD, tak mi to tak nepřipadá," uzavřel.