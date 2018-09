Nezodpovědný. Pravicová opozice kritizuje návrh rozpočtu

Pravicová opozice kritizuje návrh státního rozpočtu na příští rok. Plánovaný schodek 40 miliard korun považuje v době hospodářského růstu za nezodpovědný. ODS a TOP 09 vyzývají kabinet, aby se snažil omezit mandatorní výdaje rozpočtu.

"Vláda schválila rozpočet na příští rok se 40miliardovým deficitem. V době hospodářského růstu a rekordně nízké nezaměstnanosti projev totální rezignace na alespoň trochu odpovědné hospodaření. Vláda nic nedělá s výdajovou stranou, která bobtná, ale o to více chce sedřít daňové poplatníky," napsal na twitteru poslanec ODS Jan Skopeček.

Kritický je k návrhu také předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. "Schodek 40 miliard v době vysokého ekonomického růstu je nezodpovědný. Vláda by měla být mnohem ambicióznější. To by ale musela přestat rozdávat populistické dárečky jako slevy na jízdném a začít pracovat na snižování mandatorních výdajů. Že to je utopie, už psát nebudu," uvedl na twitteru.

Celkové výdaje státního rozpočtu na příští rok navrhuje ministerstvo financí na 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce o podpoře návrhu rozpočtu, jak ho ve středu schválil menšinový kabinet ANO a ČSSD, jednat ve sněmovně se všemi stranami.