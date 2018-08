Nováková: Rozhodnutí o finančním modelu stavby bloku bude letos

Do konce letošního roku by se mělo rozhodnout o finančním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku. Po ranním jednání premiéra Andreje Babiše (ANO), příslušných ministrů a energetické společnosti ČEZ to řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Poté podle ní bude následovat jednání s Evropskou komisí o veřejné podpoře stavby a další kroky.

"Základní model bychom ale měli rozhodnout do konce roku," uvedla Nováková. Rozhodnutí o stavbě nového jaderného zdroje v ČR dlouhodobě brzdí právě nejasnosti o způsobu financování.

V současnosti existuji tři různé varianty výstavby nových jaderných zdrojů v ČR. První je vytvoření stoprocentní dceřiné společnosti ČEZ, která by se skládala z aktiv společností jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Další počítá s výstavbou přes stoprocentní dceřinou firmu ČEZ s možností vstupu vnějšího investora. Poslední možností je dostavba bloků společností plně vlastněnou státem.

Nováková uvedla, že role ČEZ při stavbě nového zdroje musí být významná. "Všichni odborníci v České republice, kteří k jaderné energetice a výstavbě nových jaderných bloků mají co říci a rozumí tomu, jsou v ČEZ. Takže ČEZ z toho nikdy nemůžeme vynechat," uvedla. Jednání v podobném složení jako dnes by se podle ní mělo znovu uskutečnit do 14 dní.

O stavbu nové jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a americký Westinghouse.