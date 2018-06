Babiš odkryl jména ministrů: Malá, Nováková, Metnar se přesune. "Mají tah na branku!"

Hnutí ANO vymění v chystané koaliční vládě s ČSSD ministry ve třech resortech z devíti, které si ze současného jednobarevného kabinetu ponechá. Novým ministrem obrany se stane dosavadní ministr vnitra Lubomír Metnar, který nahradí Karlu Šlechtovou. Poslankyně ANO Taťána Malá vystřídá ve funkci ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Ministryní průmyslu bude podnikatelka a prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková, ve funkci vystřídá Tomáše Hünera.

Ve svých funkcích vedle premiéra zůstane i šest dosavadních ministrů: ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství Robert Plaga a ministr dopravy Dan Ťok.

"K nominaci můžu říct, že jsem vycházel hlavně z uchazečů v rámci jejich intenzity práce, tahu na branku a schopnosti spolupracovat v kolektivu," řekl Babiš. Nevysvětlil, proč sáhl k některým změnám v kabinetu. "Nebudu zdůvodňovat ty změny. To je můj návrh a moje zodpovědnost," řekl.

Babiš také řekl, že poděkoval Šlechtové za její práci a že problémy, které řešila, nezapadnou pod stůl. Hünerovi premiér také poděkoval a dohodl se s ním, že budou dále spolupracovat v oblasti energetiky.

Pět resortů by měla v koaliční vládě převzít sociální demokracie. Na ministra vnitra nominovala svého předsedu Jana Hamáčka, ministerstvo zemědělství by měl vést Miroslav Toman, ministerstvo práce Petr Krčál a ministerstvo kultury Antonín Staněk. Na ministra zahraničí navrhuje ČSSD europoslance Miroslava Pocheho, vůči němu ale vznesli výhrady prezident Miloš Zeman a komunisté, kteří by měli menšinový kabinet podporovat.

Zeman chce v pátek odpoledne Pocheho přesvědčovat, aby účast ve vládě zvážil. "Doufám, že dnešní setkání pana Pocheho s panem prezidentem a následně s panem Hamáčkem tento problém vyřeší," řekl k záležitosti Babiš. Hamáček bude se Zemanem jednat po prezidentově schůzce s Pochem.