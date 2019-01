Nový ministr školství? Plagu by měl nahradit odpadář Vokřál

Na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy by již brzy mohlo dojít k zásadní změně. Předseda vlády Andrej Babiš údajně plánuje výměnu ministra. Za Roberta Plagu by měl nastoupit bývalý primátor Brna a expert na odpadové hospodářství Petr Vokřál.

Důvodem vládní rošády má být nutnost posadit Vokřála do některé významnější pozice. V Brně totiž vyhrál komunální volby, ale nepodařilo se mu sestavit koalici, a tak skončil v řadové pozici zastupitele. Vokřál je přitom místopředsedou hnutí ANO. Ministerstvo školství se nabízí z důvodu, že Babiš údajně není spokojený s jeho reprezentantem Plagou. Vyčítá mu nedostatečnou komunikaci a chabé výsledky v resortu.

Polibek smrti

Mediální spekulaci nahrává, že podrobnosti o výměně ministra zveřejnily Lidové noviny patřící do svěřenského fondu Andreje Babiše. Autor článku Ondřej Koutník je v mediálním prostředí považován za prodlouženou novinářskou ruku Andreje Babiše, informace o vládních změnách přinesené Lidovkami se pak zpravidla potvrdí.

Petr Vokřál listu informaci o nové pozici nevyvrátil. "Toto je dotaz na pana premiéra. Omlouvám se. Nemyslím si za sebe, že aktuální," napsal politik, který je uznávaným expertem zejména v oblasti životního prostředí a podnikání. Ministerstvo školství vůbec nereagovalo, čímž ale potvrdilo výtky o nekomunikaci, kterou mu Babiš vytýká.

Plagovi paradoxně nepomáhá ani chvála od některých spolků působících v oblasti vzdělávání. "Robert Plaga je dobrým ministrem školství. Utvrzuje mě v tom nejen moje osobní zkušenost z jednání s ním, ale i shoda napříč odborným spektrem," uvedl pro Lidové noviny Bohumil Kartous ze spolku EDUin. V politice je však chvála od tohoto uskupení spíše polibkem smrti než důvodem k radosti.

Babiš: Teď to neřeším

Jak dříve uvedl TÝDEN.CZ, Babiš si na Plagu stěžoval už minulý týden na setkání s představiteli vědy a průmyslu. Premiér tehdy uvedl, že Plaga není schopný najít společnou řeč s hejtmany, kteří zajišťují chod regionálního školství. Také prý jen málo veřejnosti prodal navýšení platů učitelů. "Stojí to miliardy a oni v těch médiích píšou, že si učitelé stěžují, že chtějí protestovat. Co to jako má být, co? Nikdy se učitelé nebudou mít dobře jako za nás. Proč jim to nevysvětlí?" uvedl údajně Babiš.

Předseda vlády je v současnosti na zahraniční pracovní cestě. "Takže nějaké výměny ve vládě vůbec neřeším," sdělil Babiš.