Nový průzkum: V boji o Hrad jsou favority Zeman a Drahoš

V prvním kole prezidentské volby získají nejvíce hlasů současný prezident Miloš Zeman a bývalý šéf Akademie věd ČR Jiří Drahoš, oba postoupí do druhého kola. Ostatní kandidáty nechají daleko za sebou - to předpovídá prosincový průzkum agentury Médea Research.

Zdá se to jasné - favoritem prvního kola je Miloš Zeman, kterého by volilo téměř 40 procent lidí. Jiří Drahoš by získal 30,2 procenta hlasů. Daleko za nimi zůstávají textař Michal Horáček (11,7 %), diplomat Pavel Fischer (5,7 %) a expremiér Mirek Topolánek (5,2 %).

Podpora vedoucí dvojice se od listopadu nezměnila. O tři procenta si pohoršil Michal Horáček, naopak rostou šance Mirka Topolánka, který do voleb naskočil na poslední chvíli.

Nejpřesvědčenější voliče má nicméně Miloš Zeman. Kdyby k volbám přišli pouze lidé, kteří jsou rozhodnuti, komu svůj hlas dají, mohl by současný prezident zvítězit už v prvním kole - tedy získat více než 50 procent hlasů.

Skoro 80 procent Zemanových příznivců tvrdí, že svůj názor do voleb nezmění. Od volby Jiřího Drahoše už podle svého vyjádření necouvne 70 procent jeho sympatizantů. Naopak Pavel Fischer s Michalem Horáčkem mají příznivce mnohem váhavější.

Váhající voliči

"Celkem sedmatřicet procent z těch, kteří deklarují svou účast u voleb, nevědí, kterého kandidáta volit, případně by si nevybrali žádného z nich nebo si svou volbou nejsou jisti," říká Jan Matějka, analytik Médea Research. Další téměř třetina voličů, kteří si kandidáta už vybrali, o své volbě není přesvědčena a může ji ještě změnit. Účast ve volbách deklaruje až 81 procent lidí, 67 procent oprávněných voličů k urnám půjde určitě.

V pravděpodobném druhém kole prezidentské volby, které je plánováno na 26. a 27. ledna, bude důležité, koho lidé akceptují jako náhradního kandidáta, pokud jejich favorit neuspěje v kole prvním. Zemanovi vyzývatelé zatím spíše bojují mezi sebou. Drahoš má podle průzkumu Médea Research šanci získat relativně dost hlasů od neúspěšných kandidátů, souboj se Zemanem by byl nejspíše těsný. Případný duel mezi současnou hlavou státu a Horáčkem by byl pro Zemana zřejmě snazší. Rozstřel mezi Zemanem a Topolánek by podle průzkumu skončil vítězstvím nynějšího prezidenta.

