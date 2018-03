Nový průzkum: výrazně rostou Piráti, propad okamurovců

Pokud by se konaly předčasné volby, zvítězilo by hnutí ANO a podle volebního modelu Médea Research by dostalo 32,2 procenta hlasů. Do sněmovny by prošlo sedm stran a hnutí, vypadli by lidovci a TOP 09.

Anketa: Volili byste jinak, když vidíte, jak se vyvíjí aktuální politická situace? Ano. 19 %



Ne. 72 %



Nevolil(a) jsem. 9 %



Vláda bez důvěry a průtahy při sestavování nového kabinetu Babišovu hnutí ANO nijak neublížily, naopak. Téměř půl roku po sněmovních volbách stále vede v předvolebních průzkumech. Pokud by se volby konaly v březnu, oproti říjnu 2017 by si hnutí u voličů polepšilo o více než dva procentní body z 29,6 procenta na 32,2 procenta. Je pořád suverénně v čele a své politické konkurenty nechává stále daleko za sebou. Druzí by podle průzkumu agentury Médea Research byli Piráti, které by volilo 16,7 procenta respondentů. Dokazují, že jejich volební úspěch nebyl krátkodobým okouzlením voličů. Vyplácí se jim výrazné vystupování ve sněmovně a v médiích a otevírání citlivých témat. Na podzim jim svůj hlasovací lístek hodilo 10,8 procenta voličů, za pět měsíců posílili téměř o šest procentních bodů.

Třetí by ve volbách skončili občanští demokraté s více než deseti procenty. V řádném volebním klání však byla ODS druhá s 11,3 procenta.

Propad okamurovců

Ještě větší propad zaznamenal průzkum u původně čtvrtého hnutí Svoboda a přímá demokracie, jež v dolní komoře zasedlo poté, kdy si ho vybralo 10,6 procenta voličů. Letos na jaře by však hnutí SPD, vedenému Tomiem Okamurou, dalo důvěru jen 7,1 procenta dotázaných, což je méně, než na podzim dostali sociální demokraté nebo komunisté.

Mírně by si polepšila ČSSD, nyní by jí věřilo devět procent respondentů. Je to stále výsledek, na který není kdysi jedna ze dvou nejsilnějších stran zvyklá, ale po volebním debaklu (7,3 procenta) se minimálně zastavil její další propad. Výměna partajního vedení mohla některé voliče přimět, aby se k ČSSD vrátili.

Pokračuje však pád komunistů. Na podzim inkasovali historicky nejméně hlasů od svého vzniku, když obdrželi jen 7,8 procenta. V březnu by však dostali o další dva procentní body méně a začínají se blížit minimální - pětiprocentní - hranici, nutné pro vstup do sněmovny.

Úspěch starostů

Překvapením průzkumu může být starostovské hnutí STAN, které by i na jaře překročilo pětiprocentní limit - s 6,5 procenta. Oproti volbám je to nárůst téměř o procentní bod.

Do dolní komory by se však nedostali lidovci. Ti mají preference 4,7 procenta. Stejně tak by pohořela i TOP 09 s 4,2 procenta hlasů dotázaných respondentů. Obě partaje se na podzim jen těsně přehouply přes pět procent. V poslanecké mandáty nemohou podle průzkumu doufat dvouprocentní Svobodní nebo Strana zelených s pouhým jedním procentem.

Celkem 65 procent dotázaných uvedlo, že by šli k volbám a volili by jednu z nabídnutých stran. Volební průzkum se uskutečnil od 6. do 21. března, odpovídalo 1003 respondentů.