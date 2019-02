ODS: Digitalizace je nástrojem reformy státní správy, ne cílem

Šéf venezuelského parlamentu Juan Guaidó, jehož už uznaly za prozatímního prezidenta Venezuely na čtyři desítky států, v pondělí znovu vyloučil, že by... více Diskuse (11)

Průběžné vyhodnocování

Babiše čeká revize ministrů. Chce znát jejich další plány

Ministři nominovaní hnutím ANO mají do konce února předložit popis toho, co dosud udělali od svého nástupu do funkce. více